Samanyolu Haber /Sağlık / Yoğun bakıma alınan her 20 kişiden 19'u aşısız! /28 Temmuz 2021 11:12

Yoğun bakıma alınan her 20 kişiden 19'u aşısız!

Prof. Dr. İsmail Cinel, hastalığa yakalananların büyük bölümünün aşı olmayanların oluşturduğuna dikkat çekerek, "Yoğun bakımdaki 20 hastanın 19'u aşısız" dedi.

SHABER3.COM

Eski Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, NTV'ye konuştu. 

Dördüncü dalganın aşısızları vuracağını belirten Cinel, "Şu anda yoğun bakımlarımızda yavaş yavaş artış görüyoruz. Elimizdeki hastaların da aşılı olmadığını görüyoruz" dedi.

İkinci dozdan 15 gün sonra vücudun bağışıklık geliştirdiğini hatırlatan Cinel, "Bir tane aşılıyı kontrol ediyorsunuz o ikinci dozunu olmuş ancak ikinci dozdan iki gün sonra hastalığa yakalanmış. İkinci aşıdan 15 gün sonra bağışıklık gelişiyor. Aşıya karşı 'ben sonra olurum' deme lüksünüz yok. Sırası gelenlerin mutlaka üçüncü doz aşılarını olması gerekiyor" diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yoğun bakıma alınan her 20 kişiden 19'u aşısız! Sonraki Haber >>

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Önce gasp ettiler, sonra da yıktılar... Samanyolu Binası yerle bir edildi

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Taliban, ünlü Afgan komedyeni öldürdü

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Emekli astsubay vehameti özetledi: ‘Tek adam’daki yetki padişahta yoktu!

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Avrupa'daki avukatlar, 35.nöbeti basın çalışanları için tuttu

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Afet bölgesinde vatandaşa yine çay fırlattı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Dubai'de yapay yağmur üretildi, drone ile sağanak yağdırıldı

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Hüzün, Hasret ve Buruk Bir Bayram Sabahı...

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Gidip gidip geldi... Bu görüntüsü çok konuşulur

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

Türkiye'ye yaklaşan 'büyük mülteci dalgası'

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar

KHK’lı İhraç Üstteğmen'in eşinden önemli açıklamalar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:48:21