Yoğun bakıma alınan her 20 kişiden 19'u aşısız!

Eski Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, NTV'ye konuştu.







Dördüncü dalganın aşısızları vuracağını belirten Cinel, "Şu anda yoğun bakımlarımızda yavaş yavaş artış görüyoruz. Elimizdeki hastaların da aşılı olmadığını görüyoruz" dedi.





İkinci dozdan 15 gün sonra vücudun bağışıklık geliştirdiğini hatırlatan Cinel, "Bir tane aşılıyı kontrol ediyorsunuz o ikinci dozunu olmuş ancak ikinci dozdan iki gün sonra hastalığa yakalanmış. İkinci aşıdan 15 gün sonra bağışıklık gelişiyor. Aşıya karşı 'ben sonra olurum' deme lüksünüz yok. Sırası gelenlerin mutlaka üçüncü doz aşılarını olması gerekiyor" diye konuştu.