Samanyolu Haber /Dünya / Yoğun bakıma alınan Johnson ile ilgili yeni açıklama /08 Nisan 2020 21:46

Yoğun bakıma alınan Johnson ile ilgili yeni açıklama

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs nedeniyle kaldırıldığı yoğun bakımda tedaviye yanıt verdiği belirtildi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yoğun bakımdaki tedaviye yanıt verdiği, durumunun iyiye gittiği belirtildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Johnson'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Yatakta oturabiliyor ve klinik ekibiyle pozitif iletişim kuruyor” dedi.

Johnson'ın sözcüsü James Slack tarafından daha önce yapılan açıklamada Johnson'ın tedaviye yanıt verdiği, durumunun stabil olduğu belirtildi. Sözcü Slack, Johnson'ın oksijen tedavisi gördüğünü ve solunum cihazına bağlı olmadığını söyledi.
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