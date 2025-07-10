Samanyolu Haber /Gündem / Yoğun bakıma kaldırılan Murat Çalık hakkında sıcak gelişme! /10 Temmuz 2025 09:39

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Çalık hakkında sıcak gelişme!

Dün akşam saatlerinde yoğun bakıma kaldırılan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık anjiyoya alındı.

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Daha önce iki kez kanser tedavisi gören ve ciddi sağlık problemleri bulunan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Çalık'ın eşi Zehra Çalık, Halk TV'de yaptığı konuşmada, Mehmet Murat Çalık'ın az önce anjiyoya alındığını aktardı.

Zehra Çalık, Mehmet Murat Çalık hakkında, "Çok hızlı kilo kaybı yaşadı, bağışıklığı etkilendi" ifadelerini kullandı.

Çalık, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nden İzmir Buca Cezaevi'ne sevk edilmişti.

SAĞLIK RAPORU ORTAYA ÇIKMIŞTI
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, cezaevinde tutulan ve ciddi sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık raporuna ulaştı.

Raporun ayrıntılarını açıklayan Çömez, "Murat Başkanın hukuki tarafını hiç tartışmıyorum, onunla ilgili gereken şeyler söylendi ama tıbbi olarak böyle bir hastanın cezaevi koşullarında tutulması insan hakları ihlalidir ve onun hayatını taammüden riske etmektir. Eğer bu hastayı, Murat Başkanı cezaevinde tutarsanız oradan sağ çıkma ihtimali hemen hemen yok" demişti.
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