Yoğun bakımda bile ayrımcılık: Yusuf Bekmezci’nin eşine ziyaret izni vermediler

4 Ocak’tan bu yana İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım servisinde yatan hasta mahpus Yusuf Bekmezci’nin (82) ailesi hastalarını görmek için cezaevi savcısından izin aldı. Ziyaret doktorun inisiyatifine bırakılırken, Yusuf Bekmezci’nin eşine hastane yönetimi ziyaret için izin vermedi.







DİĞER HASTA YAKINLARI YOĞUN BAKIMA ALINIYOR

Gerekçe olarak Covid-19 salgınını gösteren hastane yönetimi, yoğun bakım servisine kimseyi alamadıklarını belirtti. Yusuf Bekmezci’nin avukatı Saadet Aytekin ise yoğun bakıma diğer hastaların yakınları alınıyorken Yusuf Bekmezci’nin eşinin alınmadığını söyledi. Mahpuslar için izinlerin günlük alındığı öğrenildi.





NEREDE OLDUĞUNU BİLEMEYECEK KADAR HASTA, 17 YIL HAPİS VERİLDİ

Yaşlılığının yanında, uyku apnesi, prostat, ileri derecede işitme kaybı, algı ve muhakemesinde ciddi sıkıntılar ve Alzheimer belirtileri gösteren Yusuf Bekmezci, Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında 23 Ocak 2020’de tutuklandı. İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevine gönderilen Yusuf Bekmezci, 9 Nisan 2021’de örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 82 yaşındaki Bekmezci, nerede olduğunu, niçin yargılandığını ve ne kadar ceza verildiğini bilemeyecek kadar hasta bir mahpus. Mahkeme heyetine üç kez “Ben neden buradayım?” diye sorduğu da SEGBİS kayıtlarına geçmiş durumda.





AMELİYAT SIRASINDA KALBİ DURDU

“Bir rahatsızlığın, şikayetin var mı?” sorusuna genelde “Şikayetim yok, iyiyim” diye cevap veren ve 4 Ocak 2021’de hastaneye götürülen Bekmezci’nin kalbi ameliyat sırasında durdu. Kalp masajından sonra tekrar hayata dönen Bekmezci’nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.



