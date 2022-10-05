Samanyolu Haber /Gündem / Yoğun bakımda skandal görüntüler; yatalak hastayla böyle dalga geçtiler /05 Ekim 2022 14:44

Yoğun bakımda skandal görüntüler; yatalak hastayla böyle dalga geçtiler

İstanbul Ataşehir’de bulunan bir özel hastanede personellerin, yoğun bakımda yatan yaşlı kadınla yaptıkları gayri ahlaki konuşma ve 'böbreğini alacağız' diyerek kadının yüzüne para saçmaları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Özel hastanede skandal

İstanbul İçerenköy Bayındır Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde çekildiği ileri sürülen görüntüler infiale neden oldu. Görüntülerde iki sağlık çalışanı, yoğun bakımdaki yatalak hastanın üzerine para atarak dalga geçiyor. Biri erkek, biri kadın iki görevlinin ahlaksızca ifadeler kullandığı da görülüyor.

"BU PARALAR SAĞ BÖBREĞİNİN KARŞILIĞI"

Görüntülerde personellerin yaşlı kadını, "2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım. Al paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı! Al hadi ameliyata başlıyoruz. Makası getir? Nermin senin ameliyat ediyorlar" diyerek korkuttukları ve üzerlerine para saçtıkları görüldü.

Öte yandan hastaneden alınan ilk bilgilerde, olaya karışan 2 personelin iş akdine son verildiği, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.
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