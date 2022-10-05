Yoğun bakımda skandal görüntüler; yatalak hastayla böyle dalga geçtiler





"BU PARALAR SAĞ BÖBREĞİNİN KARŞILIĞI"

Görüntülerde personellerin yaşlı kadını, "2 milyon dolar olarak bırakıyorum. Yarın 4 milyon dolarak alacağım. Al paralar, paralar. Bu paraları sana niye veriyorum, biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar sağ böbreğinin karşılığı! Al hadi ameliyata başlıyoruz. Makası getir? Nermin senin ameliyat ediyorlar" diyerek korkuttukları ve üzerlerine para saçtıkları görüldü.

Öte yandan hastaneden alınan ilk bilgilerde, olaya karışan 2 personelin iş akdine son verildiği, adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul İçerenköy Bayındır Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde çekildiği ileri sürülen görüntüler infiale neden oldu. Görüntülerde iki sağlık çalışanı, yoğun bakımdaki yatalak hastanın üzerine para atarak dalga geçiyor. Biri erkek, biri kadın iki görevlinin ahlaksızca ifadeler kullandığı da görülüyor.