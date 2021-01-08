Yoğun bakımdaki Kübra, cezaevinden 5 saatlik izinle gelen babasını tanıyamadı

11 ay önce tespit edilen beyin tümörü nedeniyle iki aydır yoğun bakımda kalan 5 yaşındaki Kübra Kuzan’ın hapishanedeki babasına kızını görebilmesi için izin çıktı ancak minik Kübra’nın bilinci kapalı olduğu için babasını tanıyamadı.





Babası dört yıldır Kocaeli Kandıra T2 kapalı Cezaevi’nde kalan 5 yaşındaki Kübra Kuzan’a 11 ay önce beyin tümörü teşhisi konuldu. İki ay önce durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alınan küçük kızın babasını görebilmesi için sosyal medyada HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun öncülük ettiği kampanya başlatılmıştı. Babaya daha önce izin vermeyen Kocaeli Savcılığı, sosyal medya kampanyasının ardından baba Ertuğrul Kuzan’a 5 saatlik izin vermişti.





HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, babayla kızın buluşmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Gergerlioğlu, “Ertuğrul Kuzan kızını 5 saat ziyaret etti. Kızının bilinci kapalıydı, babasını tanıyamadı! Önceden olsaydı bu ziyaret “baba, baba” diye sayıklayan Kübra babasını görecekti. Yine de teşekkürler sayın Savcılığa” ifadelerini kullandı.

