Yoğun bakımdaki mahpus Yusuf Bekmezci’nin tahliye talebi reddedildi

4 Ocak’tan bu yana İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde bilinci kapalı bir şekilde yatan hasta mahpus Yusuf Bekmezci‘nin tahliye talebi reddedildi. Kararı veren İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçe olarak Bekmezci’nin delil durumunu gösterdi.





Yoğun bakımdaki bir insanın tahliye edilmemesine tepki gösteren Yusuf Bekmezci’nin avukatı Saadet Aytekin, “İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bekmezci’nin sağlık durumuyla ilgili ATK sevki isteyip dosyayı savcılığa göndermişti. Savcılık, Bekmezci hükümözlü olduğu için işlem yapmadı. Ağır Ceza Mahkemesi ise delil durumunu gerekçe göstererek yoğun bakımdaki bir insanın tahliye talebini reddetti!” dedi.





“HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR”

Bekmezci’nin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Aytekin, “Vücut fonksiyonlarında da gerileme mevcut. 3 gündür böbrekleri için diyaliz kullanılıyor. Bu haliyle jandarma ordusu başında beklerken yoğun bakımda! El birliğiyle ölüme sürüklediniz şimdi ölmesini mi bekliyorsunuz?!” ifadelerini kullandı.





Bir gece önceden hastaneye götürülen Bekmezci’nin stres aslında ameliyata girdiğini belirten Saadet Aytekin şöyle devam etti:





“Ameliyat için 3 Ocak’ta hastaneye götürülmüş. Bir gün hastanenin mahkum nezaretinde bekletilmiş. Hastane nezareti çok ama çok kötü bir yer. Yemek vs. çok verilmiyor. Gece yatışı verdilerse bir de yatağa kelepçelemişlerdir. Daha önce kelepçelendi bir gece, hiç şikayet etmeyen insan çok kötü olduğunu söylemişti. Tüm bunlar stresini artırmıştır. Katarakt ameliyatında kalp durması olası bir durum değil çünkü.”



