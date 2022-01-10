Yoğun bakımdaki mahpus Yusuf Bekmezci’nin tahliye talebi reddedildi

4 Ocak’tan bu yana İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde bilinci kapalı bir şekilde yatan hasta mahpus Yusuf Bekmezci‘nin tahliye talebi reddedildi. Kararı veren İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi gerekçe olarak Bekmezci’nin delil durumunu gösterdi.
Yoğun bakımdaki bir insanın tahliye edilmemesine tepki gösteren Yusuf Bekmezci’nin avukatı Saadet Aytekin, “İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Bekmezci’nin sağlık durumuyla ilgili ATK sevki isteyip dosyayı savcılığa göndermişti. Savcılık, Bekmezci hükümözlü olduğu için işlem yapmadı. Ağır Ceza Mahkemesi ise delil durumunu gerekçe göstererek yoğun bakımdaki bir insanın tahliye talebini reddetti!” dedi.
“HAYATİ RİSKİ DEVAM EDİYOR”
Bekmezci’nin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirten Aytekin, “Vücut fonksiyonlarında da gerileme mevcut. 3 gündür böbrekleri için diyaliz kullanılıyor. Bu haliyle jandarma ordusu başında beklerken yoğun bakımda! El birliğiyle ölüme sürüklediniz şimdi ölmesini mi bekliyorsunuz?!” ifadelerini kullandı.
Bir gece önceden hastaneye götürülen Bekmezci’nin stres aslında ameliyata girdiğini belirten Saadet Aytekin şöyle devam etti:
“Ameliyat için 3 Ocak’ta hastaneye götürülmüş. Bir gün hastanenin mahkum nezaretinde bekletilmiş. Hastane nezareti çok ama çok kötü bir yer. Yemek vs. çok verilmiyor. Gece yatışı verdilerse bir de yatağa kelepçelemişlerdir. Daha önce kelepçelendi bir gece, hiç şikayet etmeyen insan çok kötü olduğunu söylemişti. Tüm bunlar stresini artırmıştır. Katarakt ameliyatında kalp durması olası bir durum değil çünkü.”
AMELİYAT SIRASINDA KALBİ DURDU
Yaşlılığı ve düşkünlüğünün yanında, uyku apnesi, prostat, ileri derecede işitme kaybı, algı ve muhakemesinde ciddi sıkıntılar ve Alzheimer belirtileri gösteren Yusuf Bekmezci, Gülen Hareketi soruşturmaları kapsamında 23 Ocak 2020’de tutuklandı.
İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevine gönderilen Yusuf Bekmezci, 9 Nisan 2021’de örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. 82 yaşındaki Bekmezci, nerede olduğunu, niçin yargılandığını ve ne kadar ceza verildiğini bilemeyecek kadar hasta bir mahpus. Mahkeme heyetine üç kez “Ben neden burayım?” diye sorduğu da SEGBİS kayıtlarına geçmiş durumda.
“Bir rahatsızlığın, şikayetin var mı?” sorusuna genelde “Şikayetim yok, iyiyim” diye cevap veren ve 4 Ocak 2021’de hastaneye götürülen Bekmezci’nin kalbi ameliyat sırasında durdu. Kalp masajından sonra tekrar hayata dönen Bekmezci’nin tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.