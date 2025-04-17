Samanyolu Haber /Gündem / Yoğun bakımdaki Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama /17 Nisan 2025 11:37

Yoğun bakımdaki Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin bulunduğu hastaneden yeni açıklama yapıldı.

SHABER3.COM

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 12 saatlik ameliyat geçiren ve ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama yapıldı. 

Florance Nigthingale hastanesi'nden yapılan açıklamada Önder için "Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor" denildi. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre hastaneden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Sırrı Süreyya Önder'in; genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız.

''SÜREÇ UZUN, BEKLEYECEĞİZ''
Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta. EEG takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor."

YILMAZ'DAN HASTANEDE AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hastanede yaptığı ziyaretin ardından Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Sürecin iyi gittiğini ancak uzun erimli bir dönem olduğunu belirten Yılmaz, "Bugün daha olumlu bazı haberler alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yoğun bakımdaki Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:00:10