Samanyolu Haber /Gündem / Yoğun bakımlar %80 aşısızlarla dolu /31 Temmuz 2021 16:36

Yoğun bakımlar %80 aşısızlarla dolu

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Sema Turan, yoğun bakımda tedavi gören Covid-19 hastalarının yüzde 80'inin aşısız olduğunu söyledi.

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Sema Turan, "Önümüzdeki 2-3 hafta içinde sayıların giderek artacağı görülmekte. Bununla beraber yoğun bakım ihtiyacı da artacak. Hastanemizde de birkaç gün içinde yoğun bakım ihtiyacı artmaya başladı. Bu grup çoğunlukla aşısız gruptan oluşuyor. Yüzde 80'in üzerinde aşısız bireyin yoğun bakım ihtiyacı var. Ciddi akciğer tutulumu ile geliyorlar. 2 doz Sinovac olup, üzerinden süre geçmiş ve hatırlatma dozunu olmamış bireyler de var. Daha az oranda da BioNTech ile aşılanmış ve altta yatan hastalığı olduğu için bir şekilde aşıya cevabı yetersiz olan grupta da yoğun bakım ihtiyacı görülmekte" dedi.

Prof. Dr. Turan, aşılı ve aşısız olan kişilerin klinikteki gidişatlarındaki farka ilişkin şu bilgileri verdi: 

"Aşı olan kişide klinik tablo bir miktar hafif seyrediyor. Yoğun bakım ihtiyacı olsa bile tedavi yanıtları iyi. Öte taraftan hiç aşı olmamış kişilerin klinik tablosu pandeminin diğer piklerinde gördüğümüz gibi şiddetli ve ağır geçiyor. Yüksek oksijen ihtiyacı duyarak yoğun bakımda yatıyorlar. Bu nedenle aşı çok önemli bir silah. Hastalığın şiddetini hafifletmek açısından da önemli. Bu dördüncüye doğru gittiğimizi düşündüğümüz yoğun hasta artışı döneminde dikkati çeken şey, hastaneye başvuru sayısı artıyor; ama ayaktan tedavi edilebilecek hasta sayısı da bu derece iyi anlamında söyleyebiliriz. Hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı aşılı grupta çok az. Bunun nedeni de aşının etkisi." 
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