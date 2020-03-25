Samanyolu Haber /Teknoloji / Yoğunluk yüzde 50 arttı: Facebook'tan 'hazırız' açıklaması geldi /25 Mart 2020 21:54

Yoğunluk yüzde 50 arttı: Facebook'tan 'hazırız' açıklaması geldi

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan kullanıcıların kullanım yoğunluğu nedeniyle işlem yükü artan Facebook yönetimi bu yüklü trafiğe hazır olduğunu açıkladı.

SHABER3.COM

Sosyal medya uygulaması Facebook yeni tip Koronavirüs günlerinde salgından en çok etkilenen ülke İtalya'da platformları üzerinden gerçekleştirilen grup görüşmelerinin 10 kat arttığını söyledi. Şirket aynı zamanda Instagram, Facebook ve WhatsApp’taki mesajlaşma trafiğinin şubat ayında yüzde 50 arttığını söyledi.

Facebook başkan yardımcıları Alex Schultz ve Jay Parikh tarafından yapılan açıklamada Instagram, Facebook ve WhatsApp'taki mesajlaşma trafiğinin şubat ayında yüzde 50 arttığı belirtildi.Facebook tarafından yapılan açıklamada virüsün etkilerinin yoğun olarak hissedildiği İtalya'da Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta geçirilen toplam zamanın normal bir zamana göre yüzde 70 oranında arttığı ifade edildi.

Instagram ve Facebook Live hizmetlerinin ise iki katına çıktığı ifade ediliyor. Söz konusu platformlardaki grup aramalarının ise geçen ay önceki aya göre 10 katına çıktığı belirtiliyor.

Facebook, sunucuların aşırı trafik yoğunluğuna dayanıklı olduğunu bunu daha önce yeni yıl kutlamaları ve olimpiyatlar gibi alanlarda test ettiklerini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yoğunluk yüzde 50 arttı: Facebook'tan 'hazırız' açıklaması... Sonraki Haber >>

İtalya'da karantina kuralları için dronelar kullanılıyor

İtalya'da karantina kuralları için dronelar kullanılıyor

Bakanlarla uzaktan görüşme!

Bakanlarla uzaktan görüşme!

Herkes diken üstünde!

Herkes diken üstünde!

Rektör, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Rektör, yerli tohum üretim tarlasına dozerle daldı!

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Hocaefendi'den koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmeler

Sağlık çalışanına dokunanı görürsem...

Sağlık çalışanına dokunanı görürsem...

Vuhan'dan ayrılan doktorlar uğurlandı

Vuhan'dan ayrılan doktorlar uğurlandı

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Hollanda lale soğanlarının %80'ini imha etti

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Gergerlioğlu: Sağlık Bakanı 'pandemi hastanelerini KHK'lı doktorlara açacağız' dedi

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun

Hastaların yarısı Türk çıktı, Türkiye asıllı bakan çağrı yaptı: Sosyalleşmeyi durdurun
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:44:22