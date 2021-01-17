Yoğunluktan çöken Signal bir gün sonra tekrar açıldı

Rakip uygulama WhatsApp'ın kullanım koşullarına değişikliğe gideceğini açıklaması üzerine tüm dünyadan milyonlarca kişi, gizlilik konusunda daha sıkı bir politikaya sahip Signal uygulamasını kullanmaya başlamıştı. Milyarder Elon Musk'ın da tavsiye ettiği uygulamaya ilgi katlanmıştı.







Bir anda gelen kullanıcı akınına yetişemeyen Signal uygulaması, 15 Ocak'ta teknik sorunlar yaşamaya başladı. Sorunun çözüldüğünü açıklayan ekip, buna rağmen mesajlaşmalarda bir süre daha sorunların çıkabileceğini ancak bu durumun güvenlik konusunda herhangi bir endişe oluşturmadığını belirtti.





Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Signal, bir sonraki güncellemede sorunların giderileceğini de açıkladı.







ABD merkezli mesajlaşması uygulaması Signal, WhatsApp'ı kurduktan sonra Facebook'a satan programcılardan Brian Acton tarafından geliştirildi.