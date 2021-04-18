Samanyolu Haber /Gündem / Rusya'dan çarpıcı iddia: Erdoğan Ukrayna'ya asker mi gönderdi? /18 Nisan 2021 14:21

Rusya'dan çarpıcı iddia: Erdoğan Ukrayna'ya asker mi gönderdi?

Rus haber kanalı WarGonzo, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki kaynaklara dayandırdığı bir bilgiyi paylaştı. İddiaya göre, Ukrayna ile Rusya arasında krizin derinleştiği Donbas bölgesine 150 Türk askeri gönderildi.

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Rus savaş muhabiri Semyon Pegov’un yönettiği WarGonzo haber sitesinde yer alan haberde, “Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Ukrayna’daki ihtilafla ilgili tarafsızlığa ilişkin açıklamalarına rağmen şehre Türk ordusu mensupları geldi” denildi.

Rus medyasında da yer alan haberde Donbas’a konuşlandırıldığı iddia edilen Türk ordusuna bağlı askerlerin 150 kişi olduğu belirtildi.

Kaynaklara göre, Ukrayna’da Mariupol yönünde ağır teçhizat birikimi ve NATO ülkelerinden uzmanlar bulunuyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Nisan’da İstanbul’da bir araya gelmiş ve bir dizi anlaşmalar imzalamışlardı. Rusya’nın Kırım’ı ilhakını kabul etmeyen ve Ukrayna’nın NATO’ya girmesini desteklediğini söyleyen Erdoğan, Ukrayna ile kurdukları ilişkinin üçüncü ülkelere yönelik karşı bir ittifak olmadığının da altını çizmişti.

“UMARIM ERDOĞAN BÖYLE BİR DELİLİK YAPMIYORDUR”

Rusya uzmanı Kerim Has ise Twitter hesabından bu iddiayı “Umarım, Erdoğan böyle bir delilik yapmıyordur” şeklinde değerlendirdi.

Kerim Has paylaşımını şöyle sürdürdü: “Rus medyası Ukrayna’nın Donbas’taki çatışma bölgesine 150 Türk askerinin konuşlandırıldığı iddialarını yazıyor. Özel kuvvet mensuplarına benziyorlarmış. Olası bir savaşı koordine etme görevleri olabilirmiş” ifadeleriyle paylaştı.

SURİYELİ MUHALİF SAVAŞÇILAR

Rus basınında yer alan haberlerde, Türkiye’nin Suriyeli muhalif savaşçıları da Donbas’a göndereceği ve bu özel kuvvetler askerlerinin Suriyeli paralı savaşçıları koordine edeceği iddia ediliyor.

Suriye’den yayın yapan YPG’ye yakın haber sitesi ANHA, geçtiğimiz haftalarda yaptığı haberlerde Suriyeli muhalif gruplardan isimlere Ukrayna’da savaşmaları karşılığında yüksek maaşlar teklif edildiğini iddia etmişti.

Haberde, Türkiye’nin özellikle eski Sovyet cumhuriyetlerinden Suriye’ye savaşmak için gelen ve Rusça bilen cihatçıları Ukrayna’ya göndermek için seçtiği ileri sürülmüştü.
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