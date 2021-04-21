Yok böyle artış: 9 yılda yüzde 9 bin arttı

Türkiye’de 9 Nisan 2021 tarihinde Resmi Gazete’de, öğrencilerin KYK yurtlarında kalabilmesi için ‘’Cumhurbaşkanına hakaret’’ suçundan mahkum olmama şartı getirildi. İlgili kararın ardından akıllara gelen sorulardan biri ise ‘’Cumhurbaşkanına hakaret’’ suçundan kaç kişiye dava açıldığı oldu. Son yıllarda özellikle sosyal medyanın da etkisinin artması ile birlikte açılan dava sayısında ciddi bir artış var. Peki, Türkiye’de Cumhurbaşkanına hakaret suçundan kaç kişiye dava açıldı?







Türkiye’de Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel müdürlüğü tarafından yayımlanan verilere göre, 2019 yılında ‘’Cumhurbaşkanına hakaret’’ suçundan 36 bin 66 kişiye dava açıldı. En son 2019 yılına ait verilerin yer aldığı Adalet Bakanlığı’nın sitesine göre, 2010 yılında bu suçlamadan dolayı sadece 4 kişiye dava açılmış. Kronos'ta yer alan habere göre sosyal medyanın gelişmesinin de etkisiyle neredeyse yapılan her eleştiri ve hakarete dava açılmasıyla birlikte, son 9 yılda bu dosyaların sayısı yüzde 9 bin oranında artış gösterdi.





Türkiye’de bu suçlamadan dolayı en az davanın açıldığı yıl ise 2012. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de 2012 yılında ‘’Cumhurbaşkanına hakaret’’ suçundan sadece 1 kişiye dava açıldı. Bu suçlamayla açılan davalar 2016 yılında en üst seviyeye ulaştı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 2016 yılında toplam 38 bin 254 kişiye dava açıldı. Açılan davalar sonucu toplam bin 88 kişiye hapis cezası verilirken, bu kişilerin arasında ise 18 yaş altında 4 kişi bulunuyor. Son 9 yılda açılan davalarda toplam bin 649 kişi ise beraat etti.

