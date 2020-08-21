Yok böyle bir oran! Başkentte 9 milyon kişi çoktan Korona geçirmiş

Delhi Ulusal Başkent Toprağı Sağlık Bakanı Satyendar Jain, Yeni Delhi'de ağustosun ilk haftasında 15 bin kişiye yapılan kan testlerinde, katılımcıların yüzde 29,1'inde Covid-19'a karşı üretilen antikorlara rastlandığını bildirdi.





Bakan Jain, bunun kentteki vaka sayısının, doğrulanmış vak'aların çok üzerinde olabileceğinin işareti olduğunu belirtti.





2,9 MİLYON VAK'A





Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da bugüne kadar 2 milyon 906 bin 584 vak'a görülürken, bunların 155 binden fazlasına Delhi sınırlarında rastlandı.





Nüfusu 27 milyona yaklaşan başkentte halkın üçte birinde, insan vücudunda Covid-19'a karşı üretilen antikorlara rastlanması, şehirde yaklaşık 9 milyon kişinin virüse yakalanmış olabileceğini gösteriyor.





Antikor testleri, Covid-19 tanısını kesin olarak doğrulamasa da kişinin, geçmişte veya halen virüsü taşıdığı, fakat hastalık belirtisi göstermediğine işaret edebiliyor.





ABD'de yapılan iki ayrı bilimsel araştırma, hastalığı hafif belirtilerle geçiren kişilerde dahi Covid-19'a karşı uyarılan antikorların ve bağışıklık hücrelerinin, aylarca canlılığını koruyabildiği tespitinde bulunmuştu.





SALGIN İSTİHDAMI VURDU





Hindistan'da Covid-19 salgını nedeniyle mart sonundan itibaren başlayan karantina uygulamasının ülkede büyük ölçekli geçici iş gücü kaybına yol açtığı kaydedildi.





Merkezi Mumbai'de bulunan Hindistan Ekonomisi İzleme Merkezinin (CMIE) hazırladığı rapora göre, 24 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından nisanda 90 milyondan fazla geçici istihdam kaybı yaşandı.





Raporda, haziranda kısıtlamaların kaldırılmasının ardından görülen kısmi toparlanmaya rağmen halen yaklaşık 7 milyon istihdam kaybı olduğu aktarıldı.





Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüs nedeniyle 54 bin 987 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü, en fazla ölümün görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.







