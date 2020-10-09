Yok böyle bir rakam: Hükümet 2021'de 244 milyar bütçe açığı bekliyor

Orta Vadeli Program’ın ardından 2021-2023 dönemine ilişkin Orta Vadeli Mali Plan da dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.







Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, plan dönemi sonunda bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 3.5 olması hedefleniyor.





Plandaki tahminlere göre, bütçe giderleri 2021’de 1 trilyon 346 milyar lira, 2022’de 1 trilyon 455 milyar lira, 2023’te 1 trilyon 573 milyar lira olacak. Bütçe gelirleri ise gelecek yıl net 1 trilyon 101 milyar lira, 2022’de 1 trilyon 207 milyar lira, 2023’te de 1 trilyon 326 milyar lira gerçekleşecek. Gelecek yıl merkezi yönetim bütçe açığının 244 milyar 993 milyon lira olması öngörülüyor. Bütçe açığının 2022’de 248 milyar 450 milyon lira, 2023’de 247 milyar 308 milyon lira olacağı tahmin ediliyor.





Milli Eğitim'e 146.9 TL





Orta Vadeli Mali Plan’da bakanlıkların bütçeleri de belli oldu. Gelecek yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi 146.9 milyar lira, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi 77.4 milyar lira, Milli Savunma Bakanlığı’nın bütçesi 61.5 milyar lira, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bütçesi 12.9 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesi 4 milyar lira, TBMM’nin bütçesi ise 1.7 milyar lira olacak.