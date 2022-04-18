Yok böyle iltica: Yamaç paraşütüyle Türkiye'den uçup Yunan adasına indiler

Türkiye’deki hukuksuzluklara maruz kalmak istemeyen KHK’lı iki polis memuru, yamaç paraşütüyle uçarak Yunanistan’ın Evia adasına indi. Sığınma talep eden polislerin, sağlık kontrolü için hastanede oldukları öğrenildi.







Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen iki polis memuru yamaç paraşütüyle uçup Yunanistan’ın Evia adasında sığınma talebinde bulundu.





Evima.gr medya sitesinde yer alan habere göre Yunan makamları, Türkiye’de polis olduklarını söyleyen iki yamaç paraşütçüsünün düştüğü Evia adasındaki sahil kasabası Karisto’ya akın etti.





Yunanistan’a sığınma talebinde bulunan polis memurlarının muayene için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.