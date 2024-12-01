Yok böyle koruma: Her gün 385 asgari ücret harcıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koruma ordusu için yapılan harcamalar artarak devam ediyor.





İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın 2024 yılında yaptığı ilk 10 aylık harcamalarını açıkladı.





KORUMA ORDUSUNA YILIN İLK 10 AYINDA 1 MİLYAR 114 BİN TL HARCANDI

Cumhuriyet'in haberine göre, Erdoğan’ın korunması için yılın ilk 10 ayında 1 milyar 967 milyon 114 bin TL harcadığı belirtildi. Bu tutar 2023 yılının aynı ayında ise 907 milyon 312 bin TL olarak açıklanmıştı. Bu veriler doğrultusunda Erdoğan’ı korumanın maliyeti bir yılda iki katını aştı.





385 ASGARİ ÜCRETE DENK GELİYOR

Erdoğan’ın korumaları için her gün 6 milyon 557 bin TL harcandı. Bu rakamın 385 asgari ücrete denk gelmesi dikkat çekti.





BÜTÇE DAHA DA ARTACAK

Cumhurbaşkanlığı tarafından TBMM’ye sunulan Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 bütçe teklifine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma gideri 2025 yılında 2.8 milyar TL’ye yükselecek. Gelecek yıl aktarılacak bu tutarla, 2018 yılından bu yana cumhurbaşkanı koruma harcamaları yüzde 2 bin 37 oranında artırılmış olacak.





Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma sayısı açıklanmıyor. Muhalefetin konuyla ilgili soru önergelerine de yanıt verilmiyor.