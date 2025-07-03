Yok böyle ticaret: Halkbank milyonlarca doları 'Kiler'e peşkeş çekmiş

AKP eski Milletvekili Vahit Kiler’in sahibi olduğu Sapphire AVM, Kiler'in borcunun bir kısmına karşılık gösterilerek 100 milyon dolara Halkbank'a satıldı. 2019 yılında borca karşılık gerçekleştirilen satışın üzerinden geçen 4 yılın ardından Kiler Holding aynı AVM'yi bu kez yarı fiyatından fazlasına geri aldı.





Sözcü'nün haberine göre Sayıştay'ın 78.9 milyon dolar değer biçtiği AVM, 2023 yılının başında 48 milyon dolara Kiler Holding'in oldu. Halkbank ile AKP'li ismin şirketi arasındaki alım satım işlemlerinden oluşan kamu zararı Meclis'e taşındı.





AKP'Lİ İSİM AYNI YERİ BİR SATTI BİR ALDI PARAYI İKİYE KATLADI

Meclis KİT Komisyonu’nda Halkbank hesapları görüşüldü. Tartışma yaratan AVM satışını TBMM'ye getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Sapphire AVM Eylül 2022’de satışa çıktı ve Ocak 2023’te satıldı. Halkbank borcuna karşılık aldığı AVM’yi yine aynı şirkete Kiler Holding’e neredeyse yarı fiyatına, 48 milyon dolara sattı. Oysa ekspertiz değeri 78.9 milyon dolar” dedi.





Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise AVM’yi borcuna karşılık aldıklarını, pandemi döneminde zarar edince elden çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi.





Satışı savunan Osman Arslan, Kiler Holding'in başka bankalara da borcu olduğunu ifade ederek "Alacağımızı varlık borç takasına konu ederken o günkü ekspertiz değerlerinin altında bir rakamla bunu değerlendirip tahsis ettik. Zaman içinde gayrimenkuldeki Halkbank sahiplik oranı arttı. Ziraat Bankası ile benzer gayrimenkul alışımız olmuştu. AVM’nin üzerindeki seyir terası ve aynı zamanda rezidanslar da alındı. Bahsedilen tutarın içinde rezidanslar da var. Zaman içerisinde rezidanslar satıldı ve alacağımızdan düştü.” dedi.





HALKBANK 'LÜTFEN ALIN' DEMİŞ

AVM'nin zarar etmesi ile satışına karar aldıklarını ifade eden Osman Arslan, Vahit Kiler'e "Eğer durumunuz müsaitse, şartlar uygun ise bunu lütfen alın" diyerek geri almasını istediklerini söyledi.





İşletemedikleri AVM'nin Halkbank bünyesinde kalması durumunda daha çok zarar oluşacağını ifade eden Osman Arslan, satış süreci ve kredi işlemlerine ilişkin şunları söyledi:





"AVM zarar edince firmaya biz teklif ettik. İşletemiyoruz, zarar ediyoruz. ‘Eğer durumunuz müsaitse, şartlar uygun ise bunu lütfen alın’ dedik. Yönetim kurulumuzun da onayıyla kredi alacağımızı artı faizlerini karşılayacak ve bunun da üzerinde bir rakamla tahsilat yapıldı. Bir kısmı peşin, vadeye bağlanan bölüm de faizsiz değil. AVM bizde kalsa, doğuracağı zararlar, artı bizim nakite ulaşmamamızın getirdiği sonuç çok daha büyük olacaktı. Bunun yasalara aykırı bir şey olduğunu düşünmüyoruz."