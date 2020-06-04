Samanyolu Haber /Gündem / "Yok sayın, görmezden gelin" /04 Haziran 2020 12:06

"Yok sayın, görmezden gelin"

AKP'li yazar Abdülkadir Selvi, "Erdoğan, Babacan ve Davutoğlu partileri için ne dedi" başlıklı, 4 Haziran tarihli yazısında, "Erdoğan AKP’den ayrılan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu partiler hakkında ilk kez değerlendirme yaptı" diye yazdı

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Selvi'nin yazısına göre Erdoğan’ın, DEVA ve Gelecek Partileri’nin ismini vermeden, 'Ölü doğdular. Onlarla meşgul olmayın. Onları Ademe (yokluğa) mahkûm edin. Zaten CHP’ye yakın olmak onlar açısından en büyük ayıptır' dediği ifade edildi" aktarımında  bulundu.

Selvi, yazısında ayrıca erken seçim tartışmalarıyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Erken seçim konusunda iktidar ve muhalefet milletvekillerinin nabzını tuttum. CHP milletvekillerinin bir bölümünde erken seçim beklentisi var. Ama onun dışında AK Parti, MHP, İYİ Parti ve HDP milletvekillerinin öyle bir beklentisi yok. CHP’lilerin önemli bir bölümü de bu yıl beklemiyor. Erken seçimi savunanlar, 'Ekonomik zorluklar başlayacak, o nedenle yıpranmadan seçime gider' tezini savunuyor. Karşı çıkanların gerekçeleri ise farklı. Ekonomideki zorlukların aşılacağını savunuyorlar. 'Cumhurbaşkanımızın 3 yıl daha görev süresi var. Neden erken seçime gitsin' görüşünü dillendiriyorlar. Daha önemlisi, iktidar milletvekilleri de muhalefet milletvekilleri de erken seçim istemiyor."
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