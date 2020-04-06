Samanyolu Haber /Gündem / YÖK’ten denklik sınavı açıklaması /06 Nisan 2020 19:16

YÖK’ten denklik sınavı açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil sınavların, corona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında ertelenmesine karar verdi.

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YÖK’ten yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi;

*YÖK’ün 26 Mart 2020 tarihli toplantısında; Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve ?Denklik Yönetmeliği kapsamında, Üniversitelerce Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve Muadil Sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış Klinik Sınav) koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında daha sonra Kurulumuzca belirlenecek tarihlerde yapılmak üzere ertelenmesine karar verilmiştir.

*Kurulumuzca ileriki tarihlerde web sayfamız üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.
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