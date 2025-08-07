YÖK’ten sahte diploma iddialarına suç duyurusuyla yanıt:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bazı medya organlarında ve sosyal medyada yer alan “400 akademisyenin sahte diplomayla görev yaptığı” yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.



Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten YÖK, bu iddiaların üniversiteleri, bilim insanlarını ve yükseköğretim sistemini hedef aldığını ifade etti.



Açıklamada, yükseköğretim kurumlarının ve bilim insanlarının ülkenin onur kaynağı olduğu vurgulanarak, bu yapılara güveni zedelemeye yönelik girişimlerin gençlerin geleceğine zarar verdiği belirtildi.



“Kurulumuza, üniversitelerimize ve öğrencilerimizin geleceği olan yükseköğretim sistemimize yönelik sürdürülen yıpratma ve itibarsızlaştırma çalışmalarına izin vermeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verilen açıklamada, iddiaları ortaya atan kişi ve kurumlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu.



YÖK, bundan sonra da asılsız haber ve paylaşımlar hakkında hukuki yollara başvurmaya devam edeceğini bildirdi.