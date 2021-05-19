Samanyolu Haber /Gündem / YÖK, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılması için gerekli şartları açıkladı /19 Mayıs 2021 12:08

YÖK, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılması için gerekli şartları açıkladı

Yükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep etti.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki "akademik ve idari kadrolardaki personel" ile "örgün öğretimde okuyan öğrencilerin" 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Yazıda "Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir" denildi.

Yazıda ayrıca "Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personeli ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim" ifadelerine yer verildi.
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