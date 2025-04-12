Samanyolu Haber /Gündem / YÖK üniversitelere talimat verdi: Rektörler dersleri boykot eden öğrencileri fişlemeye başladı /12 Nisan 2025 18:39

YÖK üniversitelere talimat verdi: Rektörler dersleri boykot eden öğrencileri fişlemeye başladı

Son haftalarda artan protestolar ve boykot çağrıları sonrası YÖK üniversitelere yazı gönderdi. Rektörlükler YÖK'ün talimatı doğrultusunda derslere katılmayan öğrenci ve akademisyenleri fişlemeye başladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından artan protestolar ve boykot çağrıları sonrası Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere fişleme yazısı gönderdi. Rektörlükler fakültelerden derslere katılmayan öğrenci ve akademisyenlerin listesini istemeye başladı.

Fişlemeyi YÖK Başkan Vekili Topçuoğlu İstedi

Karar’ın haberine göre, protestoların yaşandığı günlerde derslere katılmayan öğrenci ve akademisyenlerin tespiti amacıyla listeler hazırlanıyor. Söz konusu yazıda YÖK, boykot eylemlerine katılan ya da bu çağrılara destek verdiği iddia edilen akademik ve idari personel ile öğrencilere ilişkin adli ve idari işlemlerin başlatılması yönünde üniversiteleri uyarıyor. Yazı, YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Topçuoğlu’nun imzasını taşıyor.

TCK’ya Göre Suç Olduğunu Öne Sürdü

YÖK’ün açıklamasında, “Bazı öğretim elemanlarının ve yasa dışı yapıların öğrenciler üzerinde baskı kurarak boykota teşvik ettiği yönünde şikayetler” alındığı ifade edilmiş, bu eylemlerin Türk Ceza Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu çerçevesinde suç teşkil ettiği belirtilmişti.

Üniversiteler Liste Hazırlamaya Başladı

İzmir’deki bazı rektörlükler söz konusu yazının ardından dekanlıklara yazılı talimat göndererek, boykot çağrılarının yapıldığı tarihlerde derse girmeyen öğrenci ve akademisyenlerin belirlenmesini istedi. Bu süreçte hangi yöntemlerin uygulandığına dair detaylar açıklanmasa da yoklama ve gözlem raporlarının kullanıldığı belirtiliyor.

301 Öğrenci Tutuklanmıştı

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta tutuklanmasının ardından üniversite çevrelerinde giderek büyüyen tepki dalgasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. O tarihten bu yana birçok üniversitede öğrenci ve öğretim üyeleri protesto yürüyüşleri, forumlar ve ders boykotları düzenledi. Protestolarda 301 öğrenci tutuklandı.
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