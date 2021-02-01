Yokluk fonuna forslu makyaj

Yönetim kurulu başkanlığı görevini Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifa ettiği Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) logosu değişti.





Yeni logoda Cumhurbaşkanlığı Forsu ön plana çıktı.



2016 yılında kurulan TVF, 8 farklı sektörden 23 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip.





Varlık Fonu, 26 Ağustos 2016 tarihinde Başbakanlık'a bağlı bazı şirketleri yönetmek için kanunla kuruldu.





10 Temmuz 2018 tarihinde ise kararname ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. Varlık Fonu’nun kurulduğu günden bu yana kullandığı logo değişti. Yeni logoda Cumhurbaşkanlığı Forsu ön plana çıkarıldı.

VARLIK FONU ÇATISI ALTINDA 23 ŞİRKET, 2 LİSANS VE TAŞINMAZLAR VAR







Türkiye Varlık Fonu'na bağlı 8 sektörden 20 şirket, 2 lisans ve Hazine'ye ait gayrimenkuller bulunuyor.





TVF bünyesindeki şirketler: Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, TVF Finansal Yatırımlar, Platform AŞ, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri (TPAO), TVF Enerji, TVF Rafineri ve Petrokimya, Türk Hava Yolları, PTT, İzmir Alsancak Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Eti Maden, TVF Maden, Çaykur, Kayseri Şeker,TÜRKSAT, Türk Telekom ve Turkcell.





Logonun İngilizce versiyonunda turkuaz renk kullanılmaya devam edildi.





İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesine yatırım yapan TVF’nin portföyünde Türkiye genelinde 46 adet gayrimenkul nakit karşılığı şans oyunları lisansı, at yarışı düzenleme ve bahis kabul etme lisansı bulunuyor.