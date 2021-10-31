"Yoksa ekmek üretecek fırıncı da bulamayız"

Evensel'de yer alan habere göre CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, un fiyatlarına gelen yüksek zamların fırıncı esnafını mağdur ettiğini belirtti. Gürer, bu konuda bir tedbir alınmaz ya da fırıncı esnafına destek verilmezse ekmek üretecek fırıncı bile bulunamayacak hale gelinebileceği uyarısında bulundu.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, buğday üretiminin düşmesi, ithal buğday fiyatlarının artması ve bu artışın un fiyatlarına da yansımasıyla ekmek zammının kapıda olduğunu, sürecin iktidarın fırıncı esnafı girdileri için destek vermesiyle aşılabileceğini söyledi.





GÜRER, ESNAFIN SORUNLARINI DİNLEDİ





CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de faaliyetlerini sürdüren fırıncı esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. CHP Milletvekili Gürer’e, girdi maliyetlerindeki yüksek artış nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti anlatan fırıncı esnafı, geçen yıl 110 liraya satın aldıkları 50 kilogramlık unun bugün 220 liraya çıktığını belirterek “Geçen yıl 1,5 liraya sattığımız ekmeğe 10 ay içinde 25 kuruş zam yaparak 1 lira 75 kuruşa satmaya başladık. Ancak girdi maliyetine yüzde 100 oranında zam gelirken ekmeğe 25 kuruş zam yapılması, maliyetleri karşılamadı. Biz kendi cebimizden veriyoruz. Kimse una 1 ay içinde 3-4 kez zam geldiğini konuşmuyor ama ekmeğe senede 25 kuruş zam yapıldığında sanki fırıncı esnafı ekmeğe sürekli zam yapıyormuş gibi algılanıyor oysa un fiyatı ikiye katladı. Girdilere sürekli zam geliyor. Unun sürekli fiyatı artıyor. Bu gidişle halimiz harap. Keşke un artmasa da daha ucuza ekmek satsak. Vatandaş bu ekmeğe muhtaç ve çok zor koşullarda yaşayanlar var. Ekmeğin fiyatının artmasını biz kazanalım diye istemiyoruz. Maliyet arttığı için bizimde durumumuzu görün diyoruz” dedi.





UN YÜZDE 100, EKMEK 25 KURUŞ ZAMLANDI





Geçen sene 110 lira iken şimdi 220 liraya çıkan un fiyatlarının yılbaşından sonra 250 lira olacağı yönünde duyumlar aldıklarını ifade eden fırıncı esnafı Yasin Us, “65 kg buğdaydan 50 kg un çıkıyor. Maya, tuz, kira, işçilik, elektrik ve diğer girdi maliyetleri de sürekli arttı. Bugün 200 gramlık ekmeği 1 lira 75 kuruşa satıyoruz. Son olarak 10 ay önce 25 kuruşluk zam yapmıştık. 10 ay içinde 25 kuruş daha artış yaptık. Ancak bu süre içinde sadece una yüzde 100 oranında zam geldi. Şu anda sattığımız fiyat, maliyeti karşılamıyor” diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.





EKMEK ZAMMI KAPIDA





Fırıncı esnafı Yasin Us, girdi maliyetlerindeki artışa karşın, 200 gramlık ekmeğin maliyeti dikkate alındığında en az 2,5 lira olması gerektiğini de belirterek “Bizim derdimiz zam yapmak değil, maliyetler düşük olsa da biz de ucuza ekmek satsak. Vatandaşımızın durumunu görüp onlar içinde kaygılanıyoruz” ifadelerini kullandı.





KURAKLIK BUĞDAY ÜRETİMİNİ DÜŞÜRDÜ





Fırıncı esnafının sorunlarını dinleyen CHP Milletvekili Gürer ise kuraklık nedeniyle ülkede buğday üretiminde düşüş olduğunu belirtti. Ülke genelinde yıllık ortalama 20 milyon ton buğday üretimi yapıldığını, üretimin kuraklık ve pandemi nedeniyle 16,5 ila 17 milyon tona gerilediğini anlatan Gürer, “Buğday üretimi azaldığı için doğal olarak ithal buğdaya yönelindi. TMO Mayıs ayında ekmeklik buğdayın taban fiyatını 2 bin 250 lira, makarnalık buğdayın taban fiyatını da ton başına 2 bin 450 lira açıkladı. Daha sonra buğdayın yeterli olmaması nedeniyle ithal buğdaya yöneldi. Buğdayı yurt dışından 11,5 proteinli olanını dahi tonu 2 bin 800 liradan almak zorunda kaldı. Makarnalık buğday fiyatının Kanada’da 700 dolar, Fransa’da ise 500 doların üzerinde olması nedeniyle makarnalık buğday ithalatı dahi sorunlu hale geldi ” dedi.





EKMEK ÜRETİMİNDE MALİYET KATLANDI





Buğday üretiminin düşmesi ve ithal buğday fiyatlarının yüksek olmasının un fiyatına yansıdığını ifade eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde ekmek üretiminde maliyetler katlandı. Elektrik, işçilik, maya ve tuz fiyatlarındaki artışın yanında una gelen yüksek zamlar da fırıncı esnafını mağdur ediyor. Buğday üreten kazanmıyor. Buğdayın ununu ekmeğe çeviren kazanmıyor. Vatandaş ise sürekli zamlanan ürünlerle nasıl geçineceğim kaygısı yaşıyor. Vatandaşın bir ekmeği kaldı. Ekmeğe gelecek zam vatandaşı mağdur eder. Fırıncı da artan un fiyatına göre ekmek fiyatını ayarlanmazsam batarım diyor. Hiç olmazsa, yurt dışından getirdiği hububatı fiyatının altında yurt içine satan siyasi iktidar, fırıncı esnafı için özel destek sağlasın. Fırıncı esnafının ayakta kalması için, ekmeğe zam yapılmaksızın, artan girdi maliyetleri de göz önüne alınarak özel bir destek paketi oluşturulup, undan dolayı fırıncının yaşadığı mağduriyete çözüm üretilsin “ diye konuştu.





PANDEMİ KOŞULLARI UN FİYATLARINI ARTIRDI





Tarım Bakanlığının ithalata dayalı tarım politikasını sürdürdüğünü de belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde üretim yeterli olmadığı için önceleri yurtdışından ucuza buğday ithal ediyorduk ama şimdi koşulları. İthal buğdayın da fiyatını artırdı. Yurtdışından gelen buğday neredeyse 1 kat fazla. Buğday fiyatının artması un fiyatının da artmasına neden oluyor. Un fiyatı artınca da ekmek maliyeti artıyor ” diye konuştu.





EKMEĞE ULAŞMAKTA DAHİ SORUN YAŞANABİLİR





Buğday ve un fiyatları ile diğer girdi maliyetlerindeki artışın ekmek fiyatlarında artışa neden olması halinde Vatandaşta daha çok mağdur olacak diyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “ Böyle giderse yurttaşlar ekmeğe dahi erişimde sıkıntı yaşayacaklar. Bazı fırıncılar işi bırakma noktasına geldiklerini anlatıyorlar. Sürdürebilir bir çözüm iktidarın sorumluluğudur” şeklinde konuştu.





Un fiyatlarındaki artış konusunda yetkililerin acil tedbir alması gerektiğine değinen Gürer, “En azından fırıncıların uğradığı kayıplar telafi edilmeli. Onlara destek sağlanmalı. Ekmeğe fiyat ayarlaması yerine fırıncı girdilerini azaltacak uygulamalara gidilmelidir. Yoksa ekmek üretecek fırıncı da bulamayız” uyarısında bulundu.