Yoksa Erdoğan, Berat Albayrak'ı...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ilginç bir kampanya başlattı.





Albayrak “Türkiye İçin Değişim Başlıyor” sloganıyla il il dolaşıyor. Albayrak'ı şehirlerin önde gelen sermaye temsilcilerinin katıldığı programlarda konuşma yapıyor.





FOTOĞRAF VE VİDEOLU TANITIM





Albayrak, her şehirde elde ettiği intibayı şahsi Twitter hesabında, "Teşekkürler" başlığı altında fotoğraf ve video ile birlikte yayımlıyor.





Albayrak'ın söz konusu videoları paylaşmasının altında ilginç yorumlar yer alıyor. Bazı kullanıcılar Albayrak'ın kendi halkla ilişkiler (PR) çalışmasını yaptığını belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise, "Albayrak nereye hazırlanıyor? Yoksa Erdoğan kongrede genel başkanlık koltuğunu damadına mı devredecek?" ifadelerini kullanıyor.





