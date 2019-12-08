Samanyolu Haber /Ekonomi / Yoksa Erdoğan, Berat Albayrak'ı... /08 Aralık 2019 19:20

Yoksa Erdoğan, Berat Albayrak'ı...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın il il Anadolu turuna çıkması başta Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) olmak üzere siyaset kulislerini hareketlendirdi.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ilginç bir kampanya başlattı. 

Albayrak “Türkiye İçin Değişim Başlıyor” sloganıyla il il dolaşıyor. Albayrak'ı şehirlerin önde gelen sermaye temsilcilerinin katıldığı programlarda konuşma yapıyor.

FOTOĞRAF VE VİDEOLU TANITIM

Albayrak, her şehirde elde ettiği intibayı şahsi Twitter hesabında, "Teşekkürler" başlığı altında fotoğraf ve video ile birlikte yayımlıyor.

Albayrak'ın söz konusu videoları paylaşmasının altında ilginç yorumlar yer alıyor. Bazı kullanıcılar Albayrak'ın kendi halkla ilişkiler (PR) çalışmasını yaptığını belirtiyor. Bazı kullanıcılar ise, "Albayrak nereye hazırlanıyor? Yoksa Erdoğan kongrede genel başkanlık koltuğunu damadına mı devredecek?" ifadelerini kullanıyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yoksa Erdoğan, Berat Albayrak'ı... Sonraki Haber >>

Kadınlara polis şiddeti!

Kadınlara polis şiddeti!

120 Bin dolarlık muzu yedi

120 Bin dolarlık muzu yedi

Özgürlük tırı ABD yollarında

Özgürlük tırı ABD yollarında

Korkunç an kamerada

Korkunç an kamerada

Akaryakıt istasyonundaki korkunç patlama kamerada

Akaryakıt istasyonundaki korkunç patlama kamerada

Aç fil kantini dağıttı

Aç fil kantini dağıttı

Santralin dev bacaları saniyeler içinde yok oldu

Santralin dev bacaları saniyeler içinde yok oldu

Kaza geliyorum demiş!

Kaza geliyorum demiş!

Erdoğan'dan Davutoğlu, Babacan ve Şimşek'e yaylım ateşi

Erdoğan'dan Davutoğlu, Babacan ve Şimşek'e yaylım ateşi

Saadet listesi: Türkiye bunları dinledi

Saadet listesi: Türkiye bunları dinledi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:11:34