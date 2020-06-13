Yoksa sabotaj mı?

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, şahsi Twitter hesabında parti çalışmalarında kullandıkları aracın tekerleğinin fotoğrafını paylaştı.





Atay, hareket halindeyken aracın tekerinden iki bijonun yerinden çıktığını söyledi. Aracı servise götürdüklerini belirten Barış Atay, serviste araca ilişkin bir müdahalede bulunulduğunun söylendiğini aktardı.





“TAHMİN ETTİĞİMİZ ŞEY OLMADIĞINI UMUYORUZ”





Atay şu ifadeleri kullandı: "Antakya’da ve bölgede partimizin faaliyetlerinde kullandığımız araç. Yolda giderken, 2 bijon yerinden çıktı. Servis, 5 bijonun da gevşetilmiş olduğunu belirtti. Bu müdahalenin, tahmin ettiğimiz şey olmadığını umuyoruz. O yüzden uyarıyoruz! Sorumlusunu ya siz bulursunuz ya da biz!"





ÖZGÜR ÖZEL'DEN DESTEK





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, şahsi Twitter hesabında Atay'a destek verdi.





Özel, "Bu çok vahim bir duruma işaret ediyor. Şüphesi bile kabul edilebilir değil. İçişleri Bakanlığı'nın bu konunun üzerine ciddiyetle gitmesini bekliyoruz. Barış Atay vekilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.



