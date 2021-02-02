Yoksul sayısı katlandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2017'de yüzde 13,5'e kadar gerileyen yoksulluk oranı 2019 yılında yüzde 14,4'e yükseldi.





Yoksulluk riski olan çalışan nüfusun oranı ise 2017 yılında yüzde 12,8 iken 2019 yılında yüzde 13,2 oldu. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki bireylerin oranı ise 2019 yılında yüzde 39,8 oldu





SİGARA BAĞIMLILIĞI ARTTI





15 yaş ve üzeri bireylerin tütün kullanım oranı 2010 yılında yüzde 29,5 iken, 2019 yılında yüzde 31,3'e yükseldi. 2019 yılında erkek bireyler arasında tütün kullananların oranı, kadınlar arasında tütün kullananların oranının yaklaşık 2,5 katı.







NE EĞİTİMDE NE DE İSTİHDAMDA OLAN GENÇ SAYISI ZİRVEDE





Örgün ve yaygın eğitime devam etmeyen ve herhangi bir işte de çalışmayan 15-24 yaş grubundaki fertlerin oranı 2019'da yüzde 26 oldu. Böylelikle bu oranda 7 yılın zirvesi kaydedildi.





Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların toplam istihdamdaki oranı 2010 yılında %43,3 iken, 2019 yılında %34,5 oldu.