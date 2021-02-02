Samanyolu Haber /Ekonomi / Yoksul sayısı katlandı /02 Şubat 2021 12:59

Yoksul sayısı katlandı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ekonomik krizi, sefalet ve yoksulluğu inkâr etse de resmi veriler acı gerçekleri gözler önüne serdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2017'de yüzde 13,5'e kadar gerileyen yoksulluk oranı 2019 yılında yüzde 14,4'e yükseldi. 

Yoksulluk riski olan çalışan nüfusun oranı ise 2017 yılında yüzde 12,8 iken 2019 yılında yüzde 13,2 oldu. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki bireylerin oranı ise 2019 yılında yüzde 39,8 oldu

SİGARA BAĞIMLILIĞI ARTTI

15 yaş ve üzeri bireylerin tütün kullanım oranı 2010 yılında yüzde 29,5 iken, 2019 yılında yüzde 31,3'e yükseldi. 2019 yılında erkek bireyler arasında tütün kullananların oranı, kadınlar arasında tütün kullananların oranının yaklaşık 2,5 katı.

NE EĞİTİMDE NE DE İSTİHDAMDA OLAN GENÇ SAYISI ZİRVEDE

Örgün ve yaygın eğitime devam etmeyen ve herhangi bir işte de çalışmayan 15-24 yaş grubundaki fertlerin oranı 2019'da yüzde 26 oldu. Böylelikle bu oranda 7 yılın zirvesi kaydedildi.

Sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların toplam istihdamdaki oranı 2010 yılında %43,3 iken, 2019 yılında %34,5 oldu.
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