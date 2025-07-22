Samanyolu Haber /Gündem / Yoksullak derinleşiyor: 5 milyon hane sosyal yardıma muhtaç /22 Temmuz 2025 11:37

Yoksullak derinleşiyor: 5 milyon hane sosyal yardıma muhtaç

Resmi verilere göre bile sosyal yardımla ayakta duran hane sayısı 5 milyona yakın. 2017 yılında 3.2 milyon hane sosyal yardımlardan yararlanırken bu sayı 2023’te 4,99 milyona dayanmıştı. Bu verilere göre 5 haneden biri sosyal yardım alıyor. Son 5 yılda sosyal yardım alan hane sayısı neredeyse 2 milyon arttı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın geçtiğimiz aylarda açıklanan raporunda, 3,6 milyon tekil hanenin aşırı yoksulluk sınırının altında yaşayan vatandaşlar için yürütülen Aile Destek Programı’ndan yararlandığı kaydedildi. Bu ‘aşırı yoksul’ 3,6 milyon haneye 2024 yılında toplam 46,48 milyar TL tutarında yardım sağlandığı kaydedildi.

Peki bugün durum ne?

AKP’nin ekonomi politikaları sayesinde(!) yoksulluk her geçen yıl daha da derinleşti ve kalıcı hale geldi. ‘Ortadirek’ neredeyse tamamen yok oldu. 5 milyona yakın (hatta belki daha fazla) hane ancak sosyal yardımlarla ayakta durabiliyor.

Merkezi bütçeden Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma Programı için Ocak-Haziran 2025 döneminde yapılan harcama, 49 program için yapılan harcamayı geçti. Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre merkezi bütçeden 2025 yılının ocak-haziran döneminde yoksullukla mücadele için yapılan harcama 180 milyar 212 milyon 190 bin TL oldu. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde rakam 135-140 milyar TL civarındaydı.

Türkiye’deki ekonomik krizin yarattığı derin yoksulluğu perdelemek için 2025 yılının ilk ayında 20 milyar 771 milyon 469 bin TL harcandı. Merkezi bütçeden, “Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Yardımlaşma Programı” adı altında yapılan harcama, şubat ve mart aylarında ise sırasıyla 47 milyar 404 milyon 894 bin TL ve 21 milyar 899 milyon 565 bin TL olarak gerçekleşti. Yoksulluk derinleştikçe, yoksullukla mücadele harcamaları nisan, mayıs ve haziran aylarında da hız kesmeden devam etti. Bu kapsamda yoksullukla mücadele için nisan ayında 24 milyar 626 milyon 505 bin TL, mayıs ayında 33 milyar 411 milyon 106 bin TL, haziran ayında ise 32 milyar 98 milyon 650 bin TL kaynak kullanıldı.

 
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