Samanyolu Haber /Ekonomi / Yoksulluk sınırı 8 bin 165 TL'ye dayandı /15 Ekim 2020 21:25

Yoksulluk sınırı 8 bin 165 TL'ye dayandı

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi, Türkiye’deki açlık sınırının 2 bin 360 TL, yoksulluk sınırının ise 8 bin 165 TL’ye yükseldiğini bildirdi.

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4 kişilik bir aile 2003 yılında 15 liraya günde sağlıklı bir şekilde beslenebilirken, günümüzde bu meblağ 5.3 kat artarak 79 liraya ulaştı.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin yayınladığı Raporda 4 kişilik ailenin gıda harcaması, gıda türlerine göre de ayrıntılı incelendi. Buna göre 4 kişilik bir ailenin mutfak masrafının yüzde 36.05’i süt ve süt ürünleri, yüzde 27.75’i et, yumurta ve kuru baklagiller, yüzde 14.81’i sebze ve meyve, yüzde 9.41’i ekmek ve makarnadan oluşuyor.

Ailelerin gıda için yapması gereken harcama illere göre incelendiğinde ise 4 kişilik ailenin gıda harcaması; İzmir’de 2 bin 588 lira, İstanbul’da 2 bin 527 lira, Ankara’da ise 2 bin 310 liraya ulaşıyor.

Araştırmaya göre önemli sanayi merkezlerindeki açlık sınırları da şu şekilde belirlendi:

- Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova’da 2 bin 432 lira,

- Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te 2 bin 409 lira,

- Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun’da 2 bin 396 lira.

-Zonguldak, Bartın ve Karabük’te 2 bin 382 lira,

- Adana ve Mersin’de 2 bin 228 lira

- Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 2 bin 169 lira,

- Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye’de 2 bin 167 lira,

- Gaziantep, Kilis, Adıyaman’da 2 bin 101 lira,
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