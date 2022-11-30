Yoksulluk sınırı 25 bin TL’yi aştı

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) 2022 Kasım’a ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.





Buna göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamalarını kapsayan açlık sınırı ekimde 7 bin 425 TL iken, kasımda 7 bin 786 TL’ye çıktı.





Açlık sınırı böylece, asgari ücretin 2 bin 286 TL üzerine çıkmış oldu.





Kira, fatura, eğitim, giyim, ulaşım gibi tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise ekimde 24 bin 185 TL iken kasımda 25 bin 365 TL’ye yükseldi.





BEKÂR BİR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 10 BİN 170 TL

Türk-İş verilerine göre, bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 9 bin 705 TL’den 10 bin 170 TL’ye çıktı.





Mutfak enflasyonun aylık bazda yüzde 4,87 arttığını duyuran Türk-İş, son on iki ayda ise yüzde 137,38 oranında artış yaşandığını açıkladı.





Türk-İş’ten yapılan açıklamada “Enflasyon, iktisaden dar ve sabit gelirli kesimleri daha da yoksullaştırdı” ifadelerine yer verildi.





MARKET MARKALI SÜTLER İLK KEZ 20 TL’Yİ AŞTI

Türk-İş, süt, yoğurt, peynir grubunda tüm ürünlerin fiyatlarının yükseldiğini açıkladı.





Fiyatların yükselmesindeki en önemli sebebinin ise arz eksikliği olduğu belirtildi.





Market markalı ucuz sütlerin fiyatı 15,5 TL'ye yükselirken genelde ortalama litre fiyatı bir ayda yüzde 8 artarak ilk kez 20 TL'yi aştı. Kasım ayında peynir yüzde 12, yoğurt yüzde 5 fiyat artışı yaşadı.





BAKLİYATA BİR AYDA YÜZDE 6-10 ARALIĞINDA ZAM

Dana kıymanın 139 TL, kuşbaşının 147 TL'ye yükseldiği belirtildi. Kuzu eti yüzde 6 zamlanırken, tavuk eti fiyatının ise yüzde 7 gerilediği belirtildi.





Kış mevsimine girerken balık arzı artışı nedeniyle ortalama balık fiyatlarının düştüğü belirtilen açıklamada, “Bir ayda kuru fasulye yüzde 6, yeşil mercimek yüzde 8, nohut yüzde 10 zamlandı. Kırmızı mercimek fiyatı da aşağı yönlü seyir izledi. Yumurta fiyatı bu ay sabit kaldı” denildi.





Türk-İş’ten yapılan açıklamada, “Gıda fiyatlarındaki bu yükselmenin temelinde uygulanan ekonomik ve mali politikalar yatmaktadır” ifadelerine yer verildi.