Yoksulluk sınırı 95 bin lirayı aştı

BES-AR tarafından gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Kasım 2025 itibarıyla dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, yani açlık sınırı 38 bin 604 lira olarak gerçekleşti.



Giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt dahil olmak üzere), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri zorunlu ihtiyaçların da dahil edildiği yoksulluk sınırı ise 95 bin 562 liraya yükseldi. Raporda, bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin ise 63 bin 088 lira olduğu belirtildi.



ASGARİ ÜCRET KARIN DOYURMAYA BİLE YETMİYOR



Evrensel’de yer alan habere göre, raporun en çarpıcı bölümlerinden biri asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makasın açılması oldu. 2025 yılında 22 bin 104 lira alan bir asgari ücretli, 38 bin 604 lira olan açlık sınırının yüzde 74,65 altında bir ücret alarak yaşam mücadelesi veriyor. Mevcut asgari ücretin, temel gıda harcamalarını karşılamaktan uzak olduğu vurgulandı.



Ayrıca sağlıklı beslenmenin maliyetinin günlük 1.286 lirayı geçtiği ifade edildi.



BÜYÜKŞEHİRLERDE “MEMUR ÖĞRENCİ EVİ” DÖNEMİ



Ekonomik krizin barınma üzerindeki etkisi raporda sert verilerle ortaya kondu. Büyükşehirlerde yaşayan kamu emekçilerinin, maaşlarının yüzde 75 ila 80’ini kiraya ödemek zorunda kaldığı belirtildi.



Yüksek kiralar nedeniyle memurların tek başlarına veya aileleriyle barınmakta zorlandığına dikkat çekilen raporda; kamu emekçilerinin tıpkı üniversite öğrencileri gibi 3 ya da 5 kişi bir araya gelerek aynı evi paylaşmak zorunda kaldıkları ifade edildi.



YILLIK YAŞAM MALİYETİ YÜZDE 60 ARTTI



Kasım 2025 verilerine göre değişim oranları ise şöyle şekillendi:



Açlık Sınırı: Bir önceki aya göre yüzde 3,53; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,66 arttı.

Yoksulluk Sınırı: Bir önceki aya göre yüzde 3,45; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,55 arttı.

Yaşam Maliyeti: Bir önceki aya göre yüzde 3,44; bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 60,36 oranında artış gösterdi.



Büro Emekçileri Sendikası, raporun sonuç bölümünde tüm kamu emekçileri, asgari ücretliler ve emekliler için “insanca yaşayabilecek bir ücret” talebinde ısrarcı olduklarını yineledi.