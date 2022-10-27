Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4,5 katı

Türk-İş ekim ayı açlık ve yoksulluk raporunu açıkladı. Buna göre açlık sınırı ekim ayında asgari ücretin 1925 lira üzerine çıkarak 7 bin 425 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 24 bin 185 liraya yükseldi.

MUTFAK ENFLASYONU YÜZDE 134



Rapora göre mutfak enflasyonu yıllık yüzde 134,77 arttı. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 9,706 TL'ye ulaştı.





Raporda "TÜRK-İŞ çalışmasının ortaya koyduğu gibi, bilhassa son bir yıl içinde aşırı yükselen gıda fiyatları bireyleri ve aileleri çok olumsuz etkiledi. Gıda fiyatlarının artmasında öncelikle yetersiz üretimin olması, tarımsal üretim girdilerinde maliyet artışları ile üretim, tedarik ve satış zinciri içerisinde orantısız fiyat değişimleri önemli rol oynadı" ifadesine yer verildi.