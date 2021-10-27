Samanyolu Haber /Ekonomi / Yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin TL'yi aştı /27 Ekim 2021 21:45

Yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin TL'yi aştı

Peş peşe gelen zamlar sonrası enflasyon uçtu. Enflasyonun yükselmesiyle açlık ve yoksulluk sınırı da değişti. Yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin TL'yi aştı.

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) raporuna göre ekim ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 93,2 TL’ye yükseldi.Raporda “2021 yılının ilk gününden itibaren aylık 2 bin 825,9 TL olarak yürürlüğe giren net asgari ücret açlık sınırının altındadır ve her geçen gün aradaki makas açılmaktadır” denildi.

Açıklamada Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,45 arttığı belirtildi.Dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise ilk kez 10 bin TL’yi aşarak 10 bin 75 TL oldu. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3 bin 771 TL oldu.

Türk-İş hesaplamasına göre 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması geçen aya göre 44 TL, geçen yıla göre 611 TL artış gösterdi.TÜRK-İş’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Ekim 2021 itibarıyla şu şekilde gelişti:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,45 oranında artış gösterdi.
Yılın ilk on ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 19.43 oranında gerçekleşti.
Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 24.61 oldu.
Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19,95 olarak hesaplandı.

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