Yoksulluktan Cimer'de böbreğini satışa çıkardı: 'Böbreğimi satmak istiyorum, arz ederim'

Cumhuriyet'in haberine göre M.T'nin bankaya ve esnafa olan borcu 100 bin liraya ulaştı. M.T, “Borçlarımı ödeyemediğimden dolayı intihar etmeyi denedim ama cesaret edemedim. Bunun üzerine CİMER’e yazı yazdım ve borçlarıma karşılık olarak böbreğimi satışa sundum” dedi. Yetkililerle defalarca görüşmeye çalıştığını ancak Şanlıurfa Valiliği’nden içeriye alınadığını iddia eden M.T. “Beni Valiliğin çevirimiçi ‘Açık Kapı’ uygulamasına yönlendirdiler. Onlarla görüştüm fakat bana ‘Vali iş bulma konuları hakkında kimseyle görüşmüyor.’ dendi” diye konuştu.

Şanlıurfa Valiliği'nin sosyal medya hesabından bir iş insanının Vali’yi ziyaret etmesine yönelik paylaşıma da değinen M.T. “Bizim gibi yoksul ve yoksullaştırılmış insanlarla görüşmeyi tercih etmiyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.









Giderek derinleşen ekonomik kriz en çok yurttaşı etkiliyor. Bunun son örneği de Şanlıurfa’da yaşandı.Borçlarını ödemek için birçok yolu denediğini söyleyen ancak herhangi bir çözüm yolu bulamayan yüzde 40 engelli M.T. (31) Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bir yazı yazarak böbreklerini satışa çıkarmak istediğini söyledi.