Samanyolu Haber /Gündem / Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra... /15 Mayıs 2021 12:32

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Melih Gökçek’in kanalı yandaş Beyaz TV‘de sunuculuk yapan Tahir Sarıkaya, yoksulluk nedeniyle pandemi döneminde artan intihar vakalarını eleştirirken, intihar edenleri suçladı. Sarıkaya, “Sen kumar oyna, sen her şeyi yap ondan sonra ‘zor durumdayım’ de” dedi.

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

“Uyan Türkiye’m” isimli sabah programını sunan Tahir Sarıkaya, intihar eden yurttaşlara ilişkin tepki çeken ifadelerde bulundu.

Ekonomik kriz ve geçimsizlik nedeniyle yaşamına son veren yurttaşları hedef alan Sarıkaya, “Yokluğun kralını gördüm, en zor günlerden geldim. İntihar etmem mi gerekiyordu, birine isyan mı etmem gerekiyordu? İntihar ediyorum, suçlu Erdoğan.’ Oldu bakalım. Sen kumar oyna, sen her şeyi yap ondan sonra ‘zor durumdayım’. ‘Bitcoin oyna, zor durumdayım, battım, oh… Bütün suçlu Erdoğan. Evet ekonomi kötü gidiyor arkadaşlar ama burada çıkıp ahkam kesmiyorum ama” ifadelerini kullandı.

Tahir Sarıkaya’nın Sedat Peker’in doğum gününü kutladığı ve övgü dolu sözler kullandığı görüntüler ortaya çıkmıştı…
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna,... Sonraki Haber >>

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Mikrofonu açık unutunca , nasıl torpil yaptığını anlattı

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

Bakanlık, skandal 'turizm' reklamını sildi

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

MC TV, Hizmetten ve Raindrops'tan bayram özel yayını

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde

Numan Kurtulmuş'un 8 yıl önce söylediği sözler yine gündemde

Gençlerin Green Card sevinci Kılıçdaroğlu’nun uykusunu kaçırdı

Gençlerin Green Card sevinci Kılıçdaroğlu’nun uykusunu kaçırdı

KHK mağdurlarının çığlığı sosyal medyada: Siz hiç...

KHK mağdurlarının çığlığı sosyal medyada: Siz hiç...

Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında

Ramazan Sürprizi bu akşam iftar zamanında

Şansal'dan ilginç tespit

Şansal'dan ilginç tespit

AKP medyasının Sedat Peker arşivi

AKP medyasının Sedat Peker arşivi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:46:42