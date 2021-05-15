Yoksulluktan intihar edenleri suçladı: Sen kumar oyna, her şeyi yap ondan sonra...

“Uyan Türkiye’m” isimli sabah programını sunan Tahir Sarıkaya, intihar eden yurttaşlara ilişkin tepki çeken ifadelerde bulundu.







Ekonomik kriz ve geçimsizlik nedeniyle yaşamına son veren yurttaşları hedef alan Sarıkaya, “Yokluğun kralını gördüm, en zor günlerden geldim. İntihar etmem mi gerekiyordu, birine isyan mı etmem gerekiyordu? İntihar ediyorum, suçlu Erdoğan.’ Oldu bakalım. Sen kumar oyna, sen her şeyi yap ondan sonra ‘zor durumdayım’. ‘Bitcoin oyna, zor durumdayım, battım, oh… Bütün suçlu Erdoğan. Evet ekonomi kötü gidiyor arkadaşlar ama burada çıkıp ahkam kesmiyorum ama” ifadelerini kullandı.





Tahir Sarıkaya’nın Sedat Peker’in doğum gününü kutladığı ve övgü dolu sözler kullandığı görüntüler ortaya çıkmıştı…