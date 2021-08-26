Samanyolu Haber /Eğitim / YÖK'ten beklenen 'yüz yüze eğitim' açıklaması /26 Ağustos 2021 19:41

YÖK'ten beklenen 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, aylardır beklenen 'yüz yüze eğitim' sistemine geçişe dair açıklamalarda bulundu.Özvar, ''kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır" dedi.

SHABER3.COM

Özvar, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde üniversite rektörleriyle ilk kez bir araya geldiği programda, "Yükseköğretim Kurulunun geleceğe dair yeni vizyonunu" açıkladı.

"Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır" diyen YÖK Başkanı, şöyle devam etti:

"Dijital okuryazarlıktan, çevrim içi ders anlatma tekniklerine, çevrim içi dersleri desteleyecek nitelikte ders notlarından farklı materyallere, çevrim içi konferanslar ve seminerlere, çok şey öğrendik. Ve hız kazandık. Üniversitelerimiz yöntem, içerik ve nitelik anlamında ciddi çalışmalar gerçekleştirdiler. Ama net olarak ifade etmek isterim ki başta Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumların desteği ve kararları çerçevesinde hali hazırdaki önceliğimiz yüz yüze eğitimdir."

Özvar, yüz yüze eğitime hazırlanırken akademik ve idari personel ile öğrencilerin aşılanmalarının tamamlanmasının teşvik edilmesinin, ayrıca sosyal ve ortak kullanım alanlarında alınması gereken tedbirlere riayet edilmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YÖK'ten beklenen 'yüz yüze eğitim' açıklaması Sonraki Haber >>

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Vatandaş isyan etti: Her gün zam her gün zam

Facebook ve Sosyal medya

Facebook ve Sosyal medya

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

O ülkeye 4 yıldır yağmur yağmıyor!

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Şimdi de kuraklık alarmı: Yüzde 60'ı kurudu

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e: Versene kardeşim belediyenin jipini

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Hızlı ulaşımın yeni adı Hyperloop ilk yolcuyuğunu yaptı

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Didem Arslan Yılmaz'dan tepki çeken hareket

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

Hacker, cezaevindeki şiddet görüntülerini yayınladı

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP Antakya Gençlik Kolları Başkanının skandal videosu

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:54:22