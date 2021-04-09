YÖK'ten diploma denkliği ve yatay geçiş değişikliği

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yurt dışı yükseköğretim kurumları diploma denklikleri ile yatay geçiş işlemlerindeki suistimallerin engellemesine yönelik düzenleme yapıldı.





Düzenlemeye göre, dünya sıralamasında ilk 400'de yer alan bir üniversitede kayıtlı öğrenciler, gerekli şartları taşıyorsa yatay geçiş yapabilecek. Bunun dışındakiler için yatay geçiş şartları ortaöğretimini tamamladıkları ülkeye göre değişecek.





Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, merkezi sınava girmesi ve yatay geçiş için başarı puanı sıralaması şartını sağlamış olması gerekecek.