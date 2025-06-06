'Yol arkadaşlarım sırf ailelerine işkence olsun diye başka cezaevlerine sevk edildi'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bayram mesajı yayımladı.





Cumhurbaşkanı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamada ilk defa Kurban Bayramı’na cezaevinde girdiğini belirten İmamoğlu, “Evet ailemden, sevdiklerimden, evimden ve işimden uzağım. Bir büyük haksızlığın, bir büyük kumpasın mağduruyum. Ama biliyorum ki mücadelemle milyonlarca insanın kalbindeyim. Bu girdaptan çıkınca tüm ülkenin rahatlayacağına da adım gibi eminim” dedi.





“İŞKENCE OLSUN DİYE BAŞKA CEZAEVLERİNE SEVK EDİLDİLER”

Yol arkadaşlarının haksız yere tutuklandığı için Kurban Bayramı’nın buruk olduğunu söyleyen İmamoğlu, “Bu bayram en büyük burukluğum ise haksız yere tutuklanan yol arkadaşlarımın; sırf ailelerine işkence olsun diye başka cezaevlerine sevk edilmeleri oldu. Buradan özellikle haksız yere tutuklanan arkadaşlarımın ve ailelerinin bayramlarını kutluyorum. Bütün kalbimle, gücümle, dualarımla hep yanlarındayım” ifadelerini kullandı.





“YAKINDA BİR DAHA DÖNMEMEK ÜZERE GİDECEKLER”

İmamoğlu şöyle devam etti:





“Şundan emin olun ki ailelerimize bunu yapmalarının tek sebebi çok zayıflamış olmaları, artık milletten tam anlamıyla kopmalarıdır. Bu aklın sonu yakındır, yakında bir daha dönmemek üzere gidecekler. Sizler ise yıllar sonra geriye onurlu duruşunuzu, müthiş direnişinizi ve zafer hikayenizi bırakacaksınız. Bu ülke asıl bayramı bu sinsi, darbeci, fitneci, kumpasçı operasyonları yapanlardan kurtulduğunda kutlayacak. Biz kazanacağız, millet kazanacak. Bayramınız mübarek olsun.”



