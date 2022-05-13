Yol verme kavgasında cinayet işlemişti! Eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında karar verildi

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç getirildi. Duruşmada sanıkların aileleri ve taraf avukatları katıldı.





"SEBEBİ BEN DEĞİLİM"





Mütalaaya karşı söz verilen Sezer Öztürk, "Mütalaaya saygı duyuyorum ama kesinlikle katılmıyorum. Ben tahrik edilmedim saldırıya uğradım. Bana saldıran bir kişi yoktu. Benim karşımda bir insan veya iki insan yoktu. Tamam mücadele edebileyim dedim, ben kimseyi öldürmek istemedim. Benim bir geçmişim, kimliğim var. Futbolu bıraktıktan sonra iş adamı oldum. Otel yapıyordum. Benim bu tarz insanlarla hiç alakam yok. Basit bir yol isteme ricasının buralara kadar gelmesinin sebebi ben değilim" ifadelerini kullandı.





Maktulün akrabalarının mahkemede beyanlarının alındığını, onların bile "Karşı taraf saldırıya uğradı" şeklinde beyanda bulunduğunu kaydeden Öztürk, şöyle konuştu: "Öz dayısı bile bana bakarak 'Bu adam suçsuz' dedi. Ben kendimi korudum, benim şerefime namusuma küfür ettiler, ben yine kendimi tuttum. Özellikle beni vicdanen rahatsız eden maktulün imam nikahlı eşi dedi ki 'Eşimi öldürdü, eşimi öldürmese beni öldürecekti.' Ben onun varlığından bile haberdar değildim. Hiç olayla alakası olmayan biri böyle söylüyor"









"BASTONUMU ÜSTÜMDE KIRDILAR"





Diğer sanık Ömer Genç ise mütalaaya karşı "Yaralanmaları isteyerek bilerek yapmadım. Biz yol istedik 'Bekle lan 5 dakika' diyor. 15 dakika sonra tekrar yol istedik küfür etmeye başlıyor. Arabanın etrafını çeviriyorlar. Arabadan inince hiç konuşturmadılar. Direkt saldırdılar. Benim ayağım sakat bastonla yürüyordum. Beni itip yere düşürdüler. Bastonumu üstümde kırdılar. Kucağında bebek olan eşime bile saldırmak için hamle yaptılar. Ben de havaya ateş açtım. Kim yaralandı bilmiyorum" şeklinde konuştu.



