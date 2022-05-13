Samanyolu Haber /Gündem / Yol verme kavgasında cinayet işlemişti! Eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında karar verildi /13 Mayıs 2022 10:22

Yol verme kavgasında cinayet işlemişti! Eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında karar verildi

Eski milli futbolcu Sezer Öztürk'ün yargılandığı cinayet davasında karar açıklandı

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Sancaktepe'de geçtiğimiz eylül ayında yol verme tartışması yaşadığı Halil İbrahim Scolten’i (25) ruhsatsız tabancasıyla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan eski milli futbolcu Sezer Öztürk, son sözünde "İlla haklı olmak için ölmek gerekmiyor. Rahmetliye üzüldüm. Olay bu noktaya geldiği için pişmanım. Ama kendi ve ailemin canını koruduğum için pişman değilim" ifadelerini kullandı. Mahkeme Öztürk’ü, 3 ayrı suçtan toplamda 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırdı.

Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk ve Ömer Genç getirildi. Duruşmada sanıkların aileleri ve taraf avukatları katıldı. 

"SEBEBİ BEN DEĞİLİM"

Mütalaaya karşı söz verilen Sezer Öztürk, "Mütalaaya saygı duyuyorum ama kesinlikle katılmıyorum. Ben tahrik edilmedim saldırıya uğradım. Bana saldıran bir kişi yoktu. Benim karşımda bir insan veya iki insan yoktu. Tamam mücadele edebileyim dedim, ben kimseyi öldürmek istemedim. Benim bir geçmişim, kimliğim var. Futbolu bıraktıktan sonra iş adamı oldum. Otel yapıyordum. Benim bu tarz insanlarla hiç alakam yok. Basit bir yol isteme ricasının buralara kadar gelmesinin sebebi ben değilim" ifadelerini kullandı.

Maktulün akrabalarının mahkemede beyanlarının alındığını, onların bile "Karşı taraf saldırıya uğradı" şeklinde beyanda bulunduğunu kaydeden Öztürk, şöyle konuştu: "Öz dayısı bile bana bakarak 'Bu adam suçsuz' dedi. Ben kendimi korudum, benim şerefime namusuma küfür ettiler, ben yine kendimi tuttum. Özellikle beni vicdanen rahatsız eden maktulün imam nikahlı eşi dedi ki 'Eşimi öldürdü, eşimi öldürmese beni öldürecekti.' Ben onun varlığından bile haberdar değildim. Hiç olayla alakası olmayan biri böyle söylüyor" 


"BASTONUMU ÜSTÜMDE KIRDILAR"

Diğer sanık Ömer Genç ise mütalaaya karşı "Yaralanmaları isteyerek bilerek yapmadım. Biz yol istedik 'Bekle lan 5 dakika' diyor. 15 dakika sonra tekrar yol istedik küfür etmeye başlıyor. Arabanın etrafını çeviriyorlar. Arabadan inince hiç konuşturmadılar. Direkt saldırdılar. Benim ayağım sakat bastonla yürüyordum. Beni itip yere düşürdüler. Bastonumu üstümde kırdılar. Kucağında bebek olan eşime bile saldırmak için hamle yaptılar. Ben de havaya ateş açtım. Kim yaralandı bilmiyorum" şeklinde konuştu.

'AİLEMİN CANINI KORUDUĞUM İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM'

Avukatların beyanlarının alınmasının ardından son sözü sorulan Sezer Öztürk, "İlla haklı olmak için ölmek gerekmiyor. Rahmetliye üzüldüm. Olay bu noktaya geldiği için pişmanım. Ama kendi ve ailemin canını koruduğum için pişman değilim" dedi. Tutuklu sanık Ömer Genç ise son sözünde tahliyesini talep etti. 


TOPLAMDA 14 YIL 7 AY HAPSE ÇARPTIRILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Sezer Öztürk’ü "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Öztürk’ün "Haksız tahrik altında olası kastla yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandıran heyet, bu suçlar yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme sanık Ömer Genç’i "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye yardım etme", "Ruhsatsız silah bulundurma", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", ve 2 kişiye yönelik "Silahla kasten yaralama" suçlarından toplamda 7 yıl 8 ay 21 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme kararla birlikte Ömer Genç’in tahliyesine karar verdi.
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