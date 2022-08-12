Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaptğı cemevi ziyareti tartışılmaya devam ederken, yeni bir konunun daha gündeme geldiği aktarıldı.





Buna göre Erdoğan’ın Hacı Bektaş Veli Dergâhı’na yapmayı planladığı ziyaretini samimi bulmadıklarını belirten Alevi örgütleri, Erdoğan'a bu kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu.







diken.com.tr'de yer alan habere göre Alevi örgütleri bir açıklamayla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hacı Bektaş Veli Dergâhı’na ziyaretini samimi bulmadıklarını belirterek “Yol yakınken kararından dönmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı. Alevi örgütleri bir açıklamayla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hacı Bektaş Veli Dergâhı’na ziyaretini samimi bulmadıklarını belirterek “Yol yakınken kararından dönmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Alevi kamuoyunun tepkisini çeken ziyaret öncesi dernek yönetimi yazılı açıklama yayınlayarak ‘dayatmacı’ olarak tanımladıkları ziyaretin bilgileri dışında olduğunu kaydetmişti.





‘Anma etkinliklerine alternatif bir etkinlik koyması kabul edilemez‘





Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, 13 Ağustos’ta Hacı Bektaş Veli Dergâhını ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bugün ortak bir açıklamayla tepki gösterdi:



“Dergâhlarımızı, cemevlerimizi tanımayan ve anayasal güvence altına almamakta direnen, Alevilerin taleplerine kulaklarını kapatan, ayrımcı ve ayrıştırıcı politikalarını ısrarla sürdüren AKP hükümetinin başında bulunan cumhurbaşkanının şimdi de Alevilerin Hünkarı Hacı Bektaş Veli Dergâhımızı 13 Ağustos 2022 tarihinde ziyaret edeceği açıklanmıştır.



Hüseyin Gazi Dergâhı’nda Alevilerin değerlerini hiçe sayan, Hünkar’ın portresine bile tahammül edemeyen ve sadece pirlerimizin, analarımızın, babalarımızın oturabileceği posta oturan sayın cumhurbaşkanının şimdi de Alevilerin geleneksel hale getirdiği ve tarihleri değişmeyen anma etkinliklerine alternatif bir etkinlik koyması kabul edilemez bir durumdur.”



15 Ağustos’ta Hacı Bektaş’ta toplanma kararı alan Alevi örgütleri, 16 Ağustos’ta da ‘Dergâhımızı İstiyoruz’ sloganıyla yürüyecek.Erdoğan üç gün önce Ankara Mamak’taki Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etmişti. Cemevi, Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı ve Hüseyin Gazi Derneği tarafından yönetiliyor.