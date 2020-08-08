Saray'a giden CHP'li kim?

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek, parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Muharrem İnce'nin kendisine aktardığı beyanları bugün yayımladı.





Altaylı'nın, “Anladığım kadarı ile Fransa’da Macron örneği gibi. Partisiz bir liderlik...” sözüne karşın da İnce, “Evet. Niye olmasın? Macron gibi de diyebiliriz. Bu hareket yarın bir partiye dönüşür mü? Yoksa partiler o hareketin arkasına mı takılır? Bilmem. Ben yola çıkıyorum. Ben yüzde 9, yüzde 10, yüzde 12 ya da yüzde 49 için çıkmıyorum yola. Yüzde 51 için çıkıyorum." ifadelerini kullandı.





"SARAY'A GİDEN CHP'LİNİN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM"





Gazeteci Talat Atilla'nın ortaya attığı Saray'a giden CHP'li iddiasının ardından gözlerin üstüne çevrildiği Muharrem İnce, "O gazeteciyi kullandılar. Kimin kullandığını da biliyorum. Bana asıl dokunan Kemal Bey’in (Kılıçdaroğlu'nun) Fox TV’deki sabah programına çıkıp ‘Kimin gittiğini biliyorum’ diyerek beni ima etmesi oldu. Kemal Bey’i aradım hemen. ‘Biliyorsanız çıkıp açıklayın. Yoksa ben çıkıp sert konuşurum’ dedim. Açıklamadı." dedi.





Gidenin kim olduğunu bildiğini ve bu kişinin bir genel başkan yardımcısı olduğunu söyleyen İnce, "Yüzde 100 emin olsam açıklayacağım, fakat yüzde 99 eminim ve vicdanım o yüzde 1’den ötürü açıklamamı engelliyor. Ama söylüyorum işte bir genel başkan yardımcısı." dedi.





Söz konusu kişinin ise halen genel başkan yardımcılığı görevinde bulunmadığını belirtti.





"AKŞENER SAYESİNDE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDUM"





Aday gösterildiği 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'ne dair konuşan İnce, şunları kaydetti: “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı kesinlikle Abdullah Gül’dü. CHP’den birini asla düşünmüyordu. Bütün arzusu Abdullah Bey’i aday göstermekti. Ama onun bu planını Meral Akşener bozdu. Açık söylüyorum ben Akşener sayesinde aday oldum."





MUHARREM İNCE: MİLYONLARI HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIM







Fatih Altaylı'nın “O gece ortadan kaybolmanız, İsmail Küçükkaya’ya mesaj atmanız ve ‘Adam kazandı’ demeniz çok tepki topladı. Milyonları hayal kırıklığına uğrattınız." sözleri İnce, “Doğru. Haklısınız. Uğrattım. Ben seçim kampanyasını çok iyi götürdüm, yenilgiyi çok kötü yönettim.”





İnce açıklamalarının devamında da şunları kaydetti: "Tuncay Özkan seçim gecesi ile ilgili olarak Levent Gültekin’e ‘Muharrem İnce o gece sarhoştu’ diyor. O da bunu yayıyor. Yahu o gece yanımda birçok partili var. Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay var. Bekledim ki, biri de çıksın ‘Değildi. Beraberdik’ desin. Hiçbiri çıkmadı. Bana destek olan kim varsa partiden ya atıldı ya pasifize edildi ya küstürüldü. Sanki vebalı hale getirildim."





"KONGRE SALONUNDA EN ARKAYA OTURTULMAK KIRDI BENİ"





"Yahu bugünkü sistemde bölmek mümkün değil ki! Ben bir parti kurup gidip bunu Cumhur İttifakı’na mı eklemleyeceğim. Mümkün mü?" sorusunu yönelten İnce, "Fatih Bey, elbette kırgınım. Genel Başkan’ın maaşlı danışmanı Kurultay’da Genel Başkan’ın yanında oturtulurken benim gibi Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir CHP’linin, 14 yaşından beri bu partiye her kademede hizmet etmiş birinin milletvekili şehir Y harfinde diye en arkaya oturtulması tabii kırdı beni. Arkaya oturtulmaya kızıp parti kuracak kadar çocukça bir iş yapacak adam da değilim."





"PARTİ KURUYOR MUSUNUZ?" SORUSUNA NET CEVAP VERMEDİ







İnce, "Bakın ben 'parti kuruyorum falan' demedim hiç. Anket şirketlerinin patronları arıyor. Yüzde 9 şimdiden var diyorlar. Dün arayan biri yüzde 12 olduğumu söylüyor. Bakın bunların hiçbir önemi yok. Ya yüzde 50 artı 1 olacaksın ya da olmayacaksın. Artık bu iş futbol maçı değil, basketbol maçı." dedi.





"Bu yol Diyarbakır’da karpuz tarlasına gidiyor. Diyarbakır’da kardeşlerimle karpuz toplayacağım, Sümbül Deresi’nde işçilerle olacağım, Rize’de çay toplayacağım." diyen İnce, "Yollara çıkıyorum, halka emanet edeceğim kendimi. Parti kurmuyorum. Halkla beraber yola çıkıyorum. Harekete geçiyorum. Bir hareket başlatıyorum.” diye konuştu.