Samanyolu Haber /Gündem / Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı /12 Mayıs 2022 11:29

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Çin'de 122 kişiyi taşıyan uçak pistte alev aldı. Uçaktan kaçış anı kameralara saniye saniye yansırken 40'tan fazla yolcunun yaralandığı kaydedildi.

Yolcu dolusu uçak pistte alev aldı: Kaçış anı kameralara yansıdı

Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin’de 122 kişiyi taşıyan uçak pistte alev aldı.

Çin’in güneybatısındaki Chongqing kentinde bulunan Jiangbei Uluslararası Havalimanı’ndan Tibet Özerk Bölgesi’ndeki Nyingchi kentine gitmeye hazırlanan uçakta kalkış sırasında teknik bir arıza yaşandığı ifade edildi.

PİSTTEN ÇIKTI, MOTORU ALEV ALDI
Tibet Havayolları’na ait Airbus A319 tipi uçakta sorun tespit eden pilotların müdahalesi sonucu kalkışın durdurulduğu, pistten sapan uçağın motorunun alev aldığı öğrenildi.

40'TAN FAZLA YOLCU YARALANDI
Uçaktaki 113 yolcu ile 9 kişilik mürettebatın tahliye edildiği ve 40’tan fazla yolcunun hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

China Eastern Airlines’e ait bir uçak yaklaşık iki ay önce düşmüş, uçaktaki 132 kişi yaşamını yitirmişti.

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