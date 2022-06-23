Yolcu sayısında patlama yaşanan havalimanında 13 bin bilet iptal edildi

Amsterdam Schiphol Havalimanında nisan ayından bu yana devam eden yoğunluğa çözüm arayışı sürerken bazı uçuşlara kısıtlama getirileceği duyuruldu.



Bu kararın ardından Transavia Havayolları 240 uçuşu kaldırmak zorunda kaldıklarını bildirdi. Kaldırılan uçuşlarla birlikte 13 bin biletin de iptal edildiği kaydedildi.



Yapılan açıklamada bilet sahiplerinin yüzde 70'ine aynı zamanlarda alternatif uçuşlar teklif edileceği belirtildi. Müşterilerin kalan yüzde 30'lık kısmının ise geri ödeme alabileceği veya kısıtlamanın kalkacağı 28 Ağustos sonrası yeniden rezervasyon yapabileceği ifade edildi.



Schiphol havalimanı, yaşanan personel eksikliği nedeniyle yaz aylarındaki yoğunlukta yolcu sayısını günlük ortalama olarak 13 bin 500 azaltmaları gerektiğini duyurmuştu.



Temmuz ayının 13'ü ile 23'ü arasındaki 10 günlük sürenin daha yoğun olacağı, bu nedenle daha fazla uçuş iptalinin olası olduğu kaydedilmişti.



Grev bitti yoğunluk sürüyor

Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'nin yer hizmetleri görevlilerinin, 23 Nisan sabahı başlattığı grev sona ermesine rağmen geçen haftaki Pentikost tatili yoğunluğu sebebiyle KLM, günlük 50'ye yakın uçuşunu iptal ettiğini duyurmuştu.



Devam eden yoğunluğu azaltmak için uçuşu 4 saatten fazla olan yolcular havalimanı dışında bekletiliyor.



KLM'nin, hafta başından itibaren planlı uçuşlara geri döndüğü açıklamasına rağmen havalimanındaki güvenlik kuyrukları ve rötarlar devam ediyor.