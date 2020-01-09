Samanyolu Haber /Dünya / Yolcu uçağı havada alev topuna dönmüş! /09 Ocak 2020 15:40

Yolcu uçağı havada alev topuna dönmüş!

Ukrayna'ya ait yolcu uçağı dün İran'ın başşehri Tahran yakınlarında düşmüş, faciada 167 yolcu ve 9 mürettebat hayatını kaybetmişti. Sosyal medyada yayınlanan yeni görüntülere göre uçağın havada alev topuna dönmüş. Görüntüler uçağın füze ile düşürülmüş olabileceği ihtimalini kuvvetlendirdi.

Ukrayna uçağı havada alev topuna dönmüş!

İran'da dün düşen Ukrayna uçağının havalandıktan kısa süre sonra havada alev topuna dönmesi ve yere çakılması sonrası meydana gelen patlama bir cep telefonu ile görüntülendi. 

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde uçağın düşmeden önce alev aldığı görülüyor. 

Dün İran'ın başşehri Tahran yakınlarında düşen uçakta bulunan 9'u mürettebat, 167'si yolcu toplam 176 kişi hayatını kaybetmişti. 

"FÜZE İLE VURULMUŞ OLABİLİR" İDDİASI

Kazanın teknik sebeplerle meydana geldiği söylenmişti. 

General Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta Bağdat'ta öldürülmesine misilleme olarak Irak'taki Amerikan üslerine füzeyle saldıran İran'ın yolcu uçağını yanlışlıkla füzeyle vurmuş olmasından şüphe ediliyor. 

İran uçağa ait iki kara kutuyu Boeing firmasına teslim etmeyeceğini açıklamıştı. 

Kara kutu kabin ekibinin kendi arasında ve en yakın hava kontrol kulesi ile yaptıkları konuşmalarını kaydediyor. 

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