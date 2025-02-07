Samanyolu Haber /Dünya / Yolcu uçağına çarpan helikopter ile ilgili skandal gerçek /07 Şubat 2025 10:58

Yolcu uçağına çarpan helikopter ile ilgili skandal gerçek

ABD'de 29 Ocak'ta uçakla askeri helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazayla ilgili önemli bir bilgiye erişildi. Helikopterde uçuş bilgilerini otomatik olarak paylaşan gözetleme sisteminin kapalı olduğu anlaşıldı.

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American Airlines'a ait uçak ve askeri helikopterdeki mürettebatın tamamı yaşanan kazada hayatını kaybetti.

Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz perşembe günü New York Times (NYT) gazetesine yaptığı açıklamada, helikopterin gözetim sisteminin eğitim uçuşu sırasında kapatıldığına dair endişelerini dile getirdi.

ADS-B olarak bilinen ve uçuş bilgilerini otomatik olarak paylaşan uçuş takibi sistemi, kullanımdayken uçağın konumunu, yüksekliğini ve hızını yayınlıyor. Böylece, bu teknoloji hava trafik kontrolörleri için, radar takip sistemine ek olarak, ekstra güvenlik sağlıyor.

Bahsi geçen askeri Sikorsky UH-60 Black Hawk ??helikopteri, 29 Ocak Salı günü Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havaalanı'na iniş yapan PSA Airlines'a ait yolcu uçağıyla havada çarpışmış ve 67 kişi hayatını kaybetmişti.

American Airlines'a ait uçak ve askeri helikopterdeki mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Bu olay, ABD'de son 16 yılın en ölümcül havacılık kazası olarak kayıtlara geçti.
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