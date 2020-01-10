Son açıklama şüpheleri artırdı

İran Sivil Havacılık Dairesi'nden bir yetkili 8 Ocak Çarşamba günü başşehir Tahran yakınlarında düşen Ukrayna uçağı hakkındaki soruşturmanın "bir veya iki yıl" sürebileceğini ifade etti.





Reuters'in aktardığına göre yetkili ayrıca düşen uçaktaki kara kutuların "indirilmesinin" bir aydan fazla sürebileceğini bildirdi.





KARA KUTULARDAKİ VERİLERİ İRAN İNDİRDİ





Devlet televizyonu kısa süre önce kara kutuların İran Sivil Havacılık Dairesi binasındaki görüntülerini paylaşmıştı.





Yetkili kara kutudaki verileri kendileri indirmeyi tercih ettiklerini, fakat anlaşmaları olduğu için Rusya, Kanada, Fransa veya Ukrayna'ya da kara kutuları gönderebileceklerini ifade etti.





Ukrayna'nın başşehri Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı İran'ın ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü balistik füzelerle vurmasından saatler sonra düşmüştü. 9'u mürettebat 176 kişiden kurtulan olmamıştı.





KANADA VE UKRAYNA, İRAN'I UÇAĞI DÜŞÜRMEKLE SUÇLADI





Kanada Başbakanı Justin Trudeau hem kendi istihbaratlarına hem de bazı müttefik ülkelerden elde ettikleri istihbarata atıf yaparak, "Elimizdeki istihbarata göre Ukrayna uçağı karadan havaya bir İran füzesi tarafından düşürüldü ancak bu kasıtsız olabilir." ifadesini kullanmıştı.





Ukrayna hükümeti de benzer bir iddiada bulunmuştu.