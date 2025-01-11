Yolcu yerine kamu kaynakları uçtu





REKOR ZARAR





KAPASİTENİN ÜÇTE BİRİ

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre AKP iktidarında geçirilen 22 yılın özeti niteliğindeki yapılardan Zafer Havalimanı’nın yolcu istatistikleri, plansızlığın yarattığı acı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi. Açılış yılı olan 2012 itibarıyla gerçekleşmeyen yolcu garantileri ile gündemden düşmeyen havalimanı, 2024 yılında da geleneği bozmadı. Zafer Havalimanı’nı, 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantisi verilen 2024 yılında yalnızca 32 bin 958 yolcunun kullandığı öğrenildi. Havalimanı için verilen yolcu garantisinin yalnızca yüzde 2,51’i tutturuldu.Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin 8 Ocak 2025 tarihli verilerine göre, Zafer Havalimanı'nı 2024 yılında 32 bin 958 yolcu kullandı.Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanlarından biri olan Zafer Havalimanı’nda plansızlığın yol açtığı sorunlar, 2024 yılında da devam etti. Hizmete açıldığı 2012 yılı itibarıyla hiçbir ay garanti edilen yolcu sayısına ulaşamayan havalimanı, 2024 yılında zarar rekorunu kırdı. Havalimanı müteahhidine giden yolcu üzerinden verilen 1 milyon 317 bin 733 yolcu garantisine karşın havalimanından yalnızca 32 bin 958 yolcunun uçtuğu ortaya çıktı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca Zafer Havalimanı için verilen garantide yaşanan sapma, yüzde 97,49 olarak kayıtlara geçti. Gerçekleşmeyen giden yolcu garantisi nedeniyle Hazine’den şirkete yapılan garanti ödemesi, 6 milyon 798 bin 646 TL olarak hesaplandı.Zafer Havalimanı'nın yanı sıra yüksek inşaat maliyeti ve ihtiyacın çok üzerindeki kapasitesi nedeniyle eleştirilen birçok havalimanı da 2024 yılında adeta sinek avladı. Yıllık 3 milyon kapasiteli inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Uçaklar boş, doldurun” talimatı ile gündeme gelen Rize Artvin Havalimanı’nı 12 ayda 1 milyon 101 bin 475 yolcunun kullandığı bildirildi. Havalimanın 2024'te kullanan toplam yolcu sayısı, havalimanının kapasitesinin yalnızca üçte birini oluşturdu.Benzer bir tablo, ekonomik krizin gölgesinde inşa edilen Tokat Havalimanı’nda da yaşandı. Toplam 2 milyon yolcu kapasitesi bulunan ve 550 milyon TL’ye mal olan Tokat Havalimanı’nında, Ocak-Aralık 2024 döneminde yalnızca 155 bin 795 yolcu ağırlandı. Yolculardan 152 bin 501’inin iç hat, 3 bin 294’ünün ise dış hat yolcusu olduğu belirtildi.Uşak Havalimanı’nı ise 2024 yılında hiçbir yolcunun kullanmaması dikkati çekti. Havalimanını 2023 yılında yalnızca 56 yolcunun kullandığı kaydedildi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeliyle yapılan Aydın-Denizli Otoyolu’ndaki servet transferini paylaştı. Yavuzyılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda geçiş garantilerinin rekor seviyede tutturulamadığını açıkladı.Yavuzyılmaz’ın paylaşımına göre Fernas şirketine verilen, 2023 yılı kasım ayında açılan Kuyucak-Denizli Kesimi ve 2024 yılı ekim ayında açılan Aydın-Kuyucak Kesimlerinde; 2024 yılında 14 milyon 235 araç garanti edilirken toplam gerçekleşen araç sayısı ise 2 milyon 790 bin 542 oldu. Yavuzyılmaz, oluşan hata payının ise yüzde 80 olduğunu vurguladı.