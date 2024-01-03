Yolcular Japonya'daki uçak kazasından nasıl kurtuldu?

Yolcu uçağı kayarak dururken, Sahil Güvenlik uçağının kaptanı 39 yaşındaki Genki Miyamoto kendini enkazdan çıkardı ve telsizle üssüne haber verdi.





"Uçak pistte patladı. Ben kaçtım. Sahil Güvenlik'e göre diğer mürettebatın durumu bilinmiyor" dedi. Yaşları 27 ile 56 arasında değişen diğer beş mürettebat öldü.





Yolcu uçağının kabini hızla dumanla dolmaya başlarken, bazı endişeli yolcular koridorlarda aşağı yukarı doğru koşturdu, diğerleri ise çığlık atan çocuklara sarıldı.





Reuters ile paylaşılan bir videoda bir kadın uçağın içinden "Lütfen beni buradan çıkarın" diye bağırdı. Bir çocuk ise "Neden kapıları açmıyorsunuz?" diye sordu.





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"Bu bir mucizeydi"

Kız arkadaşıyla Sapporo'daki bir tatilden dönmekte olan 28 yaşındaki Tokyo sakini Tsubasa Sawada, "Gerçekten öleceğimi sandım" dedi.





Sawada, "Kaza olduktan sonra çıkan kıvılcımları gördüğümde önce biraz güldüm ama yangın başladığında bunun bir şeyden daha fazlası olduğunu anladım." diye konuştu.





Uçaktan indikten yaklaşık 10 dakika sonra uçakta bir patlama olduğunu söyleyen Sawada, "Bunun sadece bir mucize olduğunu söyleyebilirim, geç kalsaydık ölebilirdik." şeklinde konuştu.





Videoda, yolcuların el bagajları olmadan sakin bir şekilde tahliye edildikleri görülüyor.





İngiltere merkezli havacılık danışmanlık şirketi Ascend by Cirium'un hava güvenliği direktörü Paul Hayes, "Kabin ekibi mükemmel bir iş çıkarmış olmalı. Hiç eşya taşınmamış gibi görünüyor. Tüm yolcuların kurtulması bir mucizeydi," dedi.





20 dakikada tahliye tamamlandı

Bir Japon ulaştırma bakanlığı yetkilisi medya brifinginde havayolu şirketinin tahliye prosedürlerinin "uygun bir şekilde yürütüldüğünü" kaydetti.





Uçuş görevlileri insanları "lütfen işbirliği yapın" diyerek sakin olmaya çağırıyordu.





Dışarıda, uçağın arka kısmında başlayan ve sonunda tüm uçağı kaplayan yangına müdahale etmek için olay yerine 115 yangın söndürme birimi sevk edildi.





Ön tarafa yakın bir yerde oturan Yamake, bazı yolcuların çok endişeli olmasına rağmen mürettebatın tahliye paraşütlerini hızla açtığını ve insanların düzenli bir şekilde uçaktan inmeye başladığını söyledi.





Havayolu şirketi, tahliyenin uçak durduktan hemen sonra başladığını ve tüm yolcuların 20 dakikadan kısa bir süre içinde güvenli bir yere götürüldüğünü kaydetti.