Yolcuları şoke eden olay: Uçak acil iniş yaptı

SAS Havayolları'na ait Oslo-Malaga seferini gerçekleştiren "SK4683" sayılı uçak, yolculardan birinin yemeğinden çıkan fare nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.



18 Eylül’de yaşanan olayda "A320-200" model uçaktaki yemek servisi sırasında, bir yolcunun açtığı yemek tepsisinden bir fare fırladı ve kabin içerisinde kayboldu.



Olayı "güvenlik riski" olarak değerlendiren uçuş ekibi, detaylı bir inceleme yapılabilmesi amacıyla uçağı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a yönlendirdi. SAS yolcu uçağı, planlanan rota dışına çıkarak Kopenhag'a acil iniş gerçekleştirdi.



Uçaktaki yolculardan Jarle Borrestad, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yanımdaki kadın yemeğini açtı ve içinden bir fare çıktı. İnanılmaz bir olay!" ifadelerini kullandı.



SAS sözcüsü Oystein Schmidt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Olay sonrası prosedürlerimiz doğrultusunda uçağımızda gerekli değişiklikler yapıldı. Yolcular, başka bir uçakla Malaga'ya aktarıldı. Bu tarz olaylar nadiren yaşanır. Tedarikçilerimizle iş birliği yaparak benzer durumların tekrarlanmaması için gerekli incelemeleri başlattık." dedi.



SAS fare olayı sonrası uçakla seyahat eden yolcular, durumu şok edici bulurken, olayın uluslararası basında geniş yankı bulduğu bildirildi.